Mittelklasse
Tests

BMW i3 50 xDrive Test: Driftspaß im Schnee mit der Elektro-Limousine der Neuen Klasse

BMW i3 50 xDrive (Erprobungsfahrt)
Monsterdrift im Elektro-3er

Mit der "Neuen Klasse" startet BMW in eine neue Elektro-Ära – und der kommende i3 soll dabei wieder echtes 3er-Fahrgefühl liefern. Auf einem zugefrorenen See in Nordschweden zeigt der Prototyp, wie viel Driftspaß und Fahrdynamik in der elektrischen Limousine steckt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.03.2026
BMW i3 50 xDrive
Foto: BMW

Während hierzulande die Uhren schon auf Frühling stehen, lassen wir heute das Heck noch einmal schneestaubend mit einem Monsterdrift raushängen. Mit wem? Mit dem zweiten Modell aus der sogenannten "Neuen Klasse" von BMW. Nach iX3 kommt i3. Im noch tief verschneiten Nordschweden geht’s ans Querfahren mit einem Entwicklungsprototypen der Elektro-Limousine, deren Serienproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 anläuft.

Drifttraining im Winter-Wonderland

Winter-Wonderland mit massig Schnee: Seit 1975 führt BMW Erprobungsfahrten im Winter rund um Arjeplog durch. Im Fokus auf dem 28 Hektar großen BMW-Erprobungsgelände: Der zugefrorene XXL-Eissee namens Kakel. Handlingkurse, Fahrdynamikflächen oder wie jetzt gerade der große Driftkreis – hier bieten ...

