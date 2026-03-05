BMW i3 50 xDrive Test: Driftspaß im Schnee mit der Elektro-Limousine der Neuen Klasse

Während hierzulande die Uhren schon auf Frühling stehen, lassen wir heute das Heck noch einmal schneestaubend mit einem Monsterdrift raushängen. Mit wem? Mit dem zweiten Modell aus der sogenannten "Neuen Klasse" von BMW. Nach iX3 kommt i3. Im noch tief verschneiten Nordschweden geht’s ans Querfahren mit einem Entwicklungsprototypen der Elektro-Limousine, deren Serienproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 anläuft.