Dacia Spring 2026 Test: Extreme 100 mit 102 PS & LFP-Akku

Dacia Spring Extreme Electric 100 (Fahrtest)
Vom Wanderdünen-Image zum Stadtflitzer?

Zum Modelljahr 2026 spendiert Dacia dem Spring ein Update in Sachen Antriebe und Akku. Wie gut ist der kleine Einstiegs-Stromer jetzt?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.02.2026
Dacia Spring,
Foto: Adrien Cortesi

Guck an, dank staatlicher Elektro-Prämie und zusätzlichem E-Bonus des Herstellers (aktuell bis zu 3.000 Euro) erlebt der Spring seinen zweiten Frühling in Sachen Verkaufszahlen. Dacia arbeitet aber nicht nur am Absatz, sondern auch am Fahrzeug selbst. Denn zum neuen Modelljahr erhält das aktuell einzige E-Auto der Marke eine Aktualisierung.

Frische Antriebe und ein neuer Akku

Rein optisch zeigt sich das kleine E-Mobil innen wie außen zwar auf dem Stand des letzten Facelifts von 2024. Technisch hat sich dagegen einiges getan, und zwar gleich an zwei wichtigen Stellen.

Update Nummer eins: Die Hochvoltbatterie nutzt von jetzt an LFP- statt NMC-Technik, verfügt nun über 24,3 kWh Netto-Kapazität (zuvor 26,8 kWh) und kann Strom mit maximal 40 kW (bisher ...