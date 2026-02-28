Dacia Spring 2026 Test: Extreme 100 mit 102 PS & LFP-Akku

Guck an, dank staatlicher Elektro-Prämie und zusätzlichem E-Bonus des Herstellers (aktuell bis zu 3.000 Euro) erlebt der Spring seinen zweiten Frühling in Sachen Verkaufszahlen. Dacia arbeitet aber nicht nur am Absatz, sondern auch am Fahrzeug selbst. Denn zum neuen Modelljahr erhält das aktuell einzige E-Auto der Marke eine Aktualisierung.

Frische Antriebe und ein neuer Akku Rein optisch zeigt sich das kleine E-Mobil innen wie außen zwar auf dem Stand des letzten Facelifts von 2024. Technisch hat sich dagegen einiges getan, und zwar gleich an zwei wichtigen Stellen.