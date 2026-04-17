Der DS N°4 Mildhybrid basiert auf der EMP2-Plattform von Stellantis und kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit einem 21-kW-Elektromotor. Diese Kombination ermöglicht eine Systemleistung von 145 PS und ein maximales Drehmoment von 230 Nm.Der Elektromotor ist in das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe integriert und wird von einer 48-Volt-Batterie mit 0,9 kWh Kapazität gespeist. Laut Hersteller kann der Mildhybrid bis zu 50 % der Stadtfahrten rein elektrisch bewältigen, was zu einem Testverbrauch von 6,4 l/100 km führt.Fahrkomfort und MaterialienDer DS N°4 überzeugt mit einem hohen Maß an Fahrkomfort. Die Federung gehört zu den besten in seiner Klasse und sorgt für ein entspanntes Fahrerlebnis. Im Innenraum dominieren hochwertige Materialien wie abgestepptes Leder, offenporiges Holz und fein geriffelte Metallelemente. Diese verleihen dem Fahrzeug eine luxuriöse Anmutung, die selbst in den Türverkleidungen im Fond spürbar ist. Die Sitze aus Nappaleder bieten zudem hohen Komfort, auch auf längeren Fahrten.Vergleich mit der KonkurrenzIm Vergleich zu anderen Fahrzeugen seiner Klasse, wie dem Opel Astra oder dem Peugeot 308, hebt sich der DS N°4 durch sein extravagantes Design und die luxuriöse Innenausstattung ab. Allerdings ist er mit einem Preis von rund 48.000 Euro in der getesteten Ausstattung deutlich teurer als seine Konkurrenten. Auch die Fahrleistungen sind mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in knapp unter zehn Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 203 km/h eher durchschnittlich.Marktchancen und ZielgruppeDer DS N°4 richtet sich an Käufer, die Wert auf Design und Komfort legen und bereit sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen. Mit seiner luxuriösen Ausstattung und der modernen Hybrid-Technologie spricht er vor allem eine Zielgruppe an, die das Besondere sucht. Allerdings könnten der hohe Preis und die begrenzte Verfügbarkeit in Deutschland seine Marktchancen einschränken.Lesen Sie hier den Test des DS N°4 Mildhybrid!