Fast wie ein Vollhybrid: DS N°4 Hybrid im Test

Den kompakten DS – nun mit "N°" für "Numéro" vor der 4 – sah man bisher nur recht selten im Stadtbild. Eine geliftete Frontpartie samt beleuchtetem DS-Logo sowie die größere Antriebsauswahl mit E-, Plug-in-Hybrid- und sogar Diesel-Variante sollen das ändern. Zum Test tritt aber der günstigste Antriebsstrang an, der 48-Volt-Hybrid mit einem 1,2-l-Dreizylinder samt E-Motor im Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Eine gute Wahl?
Fahreigenschaften des Mildhybrids
Durchaus. Zwar handelt es sich technisch um einen Mildhybrid, doch verhält er sich erstaunlich vollhybridhaft. Das zeigt sich vor allem durch ein kräftig einsetzendes Rekuperationsmoment, das dem vorausschauenden Fahrer rund 80 Prozent der Bremsmanöver erspart, zumindest innerorts. Nachteil: ...