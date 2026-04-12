Fast wie ein Vollhybrid: DS N°4 Hybrid im Test

Den kompakten DS – nun mit "N°" für "Numéro" vor der 4 – sah man bisher nur recht selten im Stadtbild. Eine geliftete Frontpartie samt beleuchtetem DS-Logo sowie die größere Antriebsauswahl mit E-, Plug-in-Hybrid- und sogar Diesel-Variante sollen das ändern. Zum Test tritt aber der günstigste Antriebsstrang an, der 48-Volt-Hybrid mit einem 1,2-l-Dreizylinder samt E-Motor im Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Eine gute Wahl?