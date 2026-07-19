Im Straßenverkehr heillos unterfordert: Ferrari 296 Speciale im Test

Eigentlich hätte beim 488 Pista Schluss sein können. Weil: 720 PS, 1.481 kg fahrbereite Masse, zwoneun auf hundert, sieben Minuten für eine Runde auf der Nürburgring-Nordschleife im Supertest unseres Schwestermagazins sport auto. Okay, 7.00,03 min.
Wir nehmen es halt ganz genau bei auto motor und sport, auch beim Test des 296 Speciale. Der kam, weil Ferrari – wie sollte es anders sein? – dem Pista noch einen draufsetzen wollte. Beim Verbrenner allerdings backt man kleinere Brötchen als damals, kappt zwei Zylinder, der V6-Biturbo leistet 700 PS. Doch das ist ja noch nicht alles. Getreu dem Motto"Höher, schneller, weiter" wurden dem 296 ein Akku und eine E-Maschine eingepflanzt, weil sich das Höher, Schneller und Weiter durch nichts so leicht ...