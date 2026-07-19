Im Straßenverkehr heillos unterfordert: Ferrari 296 Speciale im Test

50 PS rein, 37 Kilo raus, Luftleiter dran: So einfach ist es letztlich nicht mit der Transformation vom Ferrari 296 GTB zum Speciale. Und weil die Tugenden eines Spezialisten manchmal gar nicht so offenbar sind, steigen wir bei diesem 1000-Punkte-Test

besonders in die Tiefen der Fahrdynamik ein.