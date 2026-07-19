AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
Tests

Im Straßenverkehr heillos unterfordert: Ferrari 296 Speciale im Test

Ferrari 296 Speciale im Test
Im Straßenverkehr heillos unterfordert

50 PS rein, 37 Kilo raus, Luftleiter dran: So einfach ist es letztlich nicht mit der Transformation vom Ferrari 296 GTB zum Speciale. Und weil die Tugenden eines Spezialisten manchmal gar nicht so offenbar sind, steigen wir bei diesem 1000-Punkte-Test

besonders in die Tiefen der Fahrdynamik ein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.07.2026
Als Favorit speichern
Im Straßenverkehr heillos unterfordert
Foto: Hans-Dieter Seufert

Eigentlich hätte beim 488 Pista Schluss sein können. Weil: 720 PS, 1.481 kg fahrbereite Masse, zwoneun auf hundert, sieben Minuten für eine Runde auf der Nürburgring-Nordschleife im Supertest unseres Schwestermagazins sport auto. Okay, 7.00,03 min.

Wir nehmen es halt ganz genau bei auto motor und sport, auch beim Test des 296 Speciale. Der kam, weil Ferrari – wie sollte es anders sein? – dem Pista noch einen draufsetzen wollte. Beim Verbrenner allerdings backt man kleinere Brötchen als damals, kappt zwei Zylinder, der V6-Biturbo leistet 700 PS. Doch das ist ja noch nicht alles. Getreu dem Motto"Höher, schneller, weiter" wurden dem 296 ein Akku und eine E-Maschine eingepflanzt, weil sich das Höher, Schneller und Weiter durch nichts so leicht ...

Mehr zum Thema Sportwagen