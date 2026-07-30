Stärkster Sixpack-Charger: Dodge bringt Super Bee zurück

Dodge kündigt die Rückkehr des Super Bee für den Charger an. Den konkreten Namen nennt die Marke im Teaser zwar nicht, aber sie sendet jede Menge Super-Bee-Hinweise mit Dragstrip-Motiv und einer bienenüberzogenen Start-Ampel. Gleichzeitig kündigt Dodge den Vorstellungs-Termin an: 7. August 2026. Damit erfolgt die Vorstellung etwas mehr als zwei Monate nach Präsentation der Ram Rumble Bee Muscle Trucks.

Vorstellung zu den Roadkill Nights Dodge koppelt die Enthüllung an die Roadkill Nights in Pontiac (Michigan). Am 7. August stellt der Hersteller das Auto den Medien vor, am Tag darauf dürfte Dodge den Renner dann vor Publikum zeigen. Die Roadkill Nights dienen Dodge seit Jahren als Bühne für Leistungsansagen und Sondermodelle.

"Most powerful Sixpack-powered Charger" Dodge bewirbt das kommende Modell als stärksten "Sixpack"-Charger. "Sixpack" steht beim neuen Charger für den Hurricane-Reihensechser mit Turboaufladung. Als Referenz dient der aktuelle Charger Scat Pack mit High-Output-Hurricane: 550 PS und 720 Newtonmeter – damit ist er in zirka 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h.

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Wie viel mehr Leistung? Mit Leistungsdaten hält sich Dodge bislang zurück. Allerdings: Mit einer Leistung von mehr als 550 PS positioniert Dodge den Charger Super Bee klar als neues Topmodell innerhalb der Sixpack-Reihe.

Ausstattung: wahrscheinlich mehr als nur Streifen Dodge nutzte den Super-Bee-Namen zuletzt als Performance-Paket mit klarer Dragstrip-Ausrichtung. 2023 koppelte Dodge den Super Bee unter anderem an breite Drag-Reifen, spezielle Fahrmodi und eine SRT-nahe Optik. Für die neue Generation spricht vieles für dieselbe Richtung: mehr Traktion, mehr Hardware, mehr Fokus auf harte Beschleunigung – Details liefert der Hersteller wohl erst zur Premiere.

Historie: Super Bee als Preis-Leistungs-Muscle Der Super Bee startete 1968 als günstigerer Muscle Car auf Coronet-Basis. 1971 trug kurz ein Charger den Namen, danach verschwand er lange und kehrte später mehrfach zurück. 2023 markierte der Super Bee als "Last Call"-Edition das Finale des V8-Charger – aber Last Call gilt längst nicht mehr. Jetzt folgt die Neuauflage in der Sechszylinder-Ära.

Und der V8? Dodge verbindet den Super Bee ausdrücklich mit dem Sixpack-Antrieb, ein Hemi-V8 passt damit nicht zu dieser Ankündigung. Gleichzeitig rechnen viele Beobachter mit einem späteren V8-Kapitel, sobald Dodge den Charger wieder dafür aufstellt. Für den 7. August gilt trotzdem: Dodge kündigt Leistung über den Hurricane-Reihensechser an, nicht über einen V8-Hemi.