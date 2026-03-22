Kia EV4 im Test: Gute Idee ohne entscheidenden Mehrwert

Der EV4 ist pauschal ein willkommener Neuling. Warum? Weil er nicht nur ein Nicht-SUV ist, sondern sogar ein Fließheckkompakter. Okay, im Vergleich mit Verbrennermodellen der Golf-Klasse wirkt der Kia bulliger, schließlich muss der große Akku irgendwohin. Auch sitzt du über der Batterie ziemlich hoch, weshalb sich schon ein wenig Crossovertum aufdrängt, genau wie etwa beim VW ID.3. Aber nur aus den genannten Gründen, denn einen Möchtegern-SUV haben die Designer nicht gezeichnet.