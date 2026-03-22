AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Tests

Kia EV4 im Test: Gute Idee ohne entscheidenden Mehrwert

Kia EV4 81,4 kWh GT-Line im Test
Alltagstalent ohne echten Vorteil

Technisch gleicht dieser 400-Volt-Kia dem Crossover EV3, doch mit seiner Fließheckkarosserie ist er ein direkter Konkurrent des VW ID.3. So schlägt er sich im Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.03.2026
Als Favorit speichern
Kia EV4 GTline auf einer Straße, Fahrzeug frontal leicht von unten fotografiert, graues Wetter, urbaner Kontext.
Foto: Rossen Gargolov

Der EV4 ist pauschal ein willkommener Neuling. Warum? Weil er nicht nur ein Nicht-SUV ist, sondern sogar ein Fließheckkompakter. Okay, im Vergleich mit Verbrennermodellen der Golf-Klasse wirkt der Kia bulliger, schließlich muss der große Akku irgendwohin. Auch sitzt du über der Batterie ziemlich hoch, weshalb sich schon ein wenig Crossovertum aufdrängt, genau wie etwa beim VW ID.3. Aber nur aus den genannten Gründen, denn einen Möchtegern-SUV haben die Designer nicht gezeichnet.

Weniger wünschenswert: der Basispreis von 37.590 Euro. Das ist für ein gutes Elektroauto mit Akku zwar ein fairer Kurs, aber dennoch eine hohe Einstiegsbarriere. Im Vergleich zum SUV-Schwestermodell EV3 kostet der EV4 mit identischem 204-PS-Frontantrieb und ähnlicher ...

Mehr zum Thema Hybridantrieb