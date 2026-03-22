Kia EV4 im Test: Gute Idee ohne entscheidenden Mehrwert

Der EV4 ist pauschal ein willkommener Neuling. Warum? Weil er nicht nur ein Nicht-SUV ist, sondern sogar ein Fließheckkompakter. Okay, im Vergleich mit Verbrennermodellen der Golf-Klasse wirkt der Kia bulliger, schließlich muss der große Akku irgendwohin. Auch sitzt du über der Batterie ziemlich hoch, weshalb sich schon ein wenig Crossovertum aufdrängt, genau wie etwa beim VW ID.3. Aber nur aus den genannten Gründen, denn einen Möchtegern-SUV haben die Designer nicht gezeichnet.
Weniger wünschenswert: der Basispreis von 37.590 Euro. Das ist für ein gutes Elektroauto mit Akku zwar ein fairer Kurs, aber dennoch eine hohe Einstiegsbarriere. Im Vergleich zum SUV-Schwestermodell EV3 kostet der EV4 mit identischem 204-PS-Frontantrieb und ähnlicher ...