Kia Sportage und EV5 im Vergleich: Ist der Kia EV5 das bessere Angebot?

Der Kia EV5 ist das neueste Mitglied in Kias E-Portfolio und soll als vollelektrischer SUV in der unteren Mittelklasse die Brücke zwischen EV3 und EV9 schlagen. Der Sportage dagegen bleibt als etablierter Bestseller der Marke ein klassischer Vertreter seiner Gattung – mit Benzin-, Diesel-, Hybrid- und Plug-in-Hybridantrieb. Beide Modelle teilen die Rolle als Familienauto im C-Segment. Während der EV5 ausschließlich elektrisch angetrieben wird, bietet der Sportage ein breites Antriebsspektrum. Besonders gefragt ist der 1.6 T-GDI Hybrid mit 176 kW (239 PS) Systemleistung, der je nach Ausstattung zwischen 38.990 und 51.190 Euro kostet. Der EV5 startet als Air bei 45.990 Euro und reicht bis 52.990 Euro in der GT-Line Launch Edition.

Ausstattung Beim EV5 bilden die Linien Air, Earth und GT-Line den Aufbau. Schon die Basisversion bietet mit LED-Scheinwerfern, Zwei-Zonen-Klima, Navi, Sprachsteuerung, Smart-Key und umfangreichen Assistenten ein komplettes Paket. Der Earth für 48.990 Euro erweitert um elektrische Heckklappe, Wärmepumpe, Dreizonenklima und Sitzheizung. Die GT-Line ab 51.990 Euro bringt adaptive LED-Scheinwerfer, Massagesitz, Panorama-Glasdach, Ambientebeleuchtung und Harman/Kardon-Soundsystem hinzu. Die Launch Edition kombiniert sämtliche Extras inklusive digitalem Schlüssel und Fingerabdruckerkennung.

Der Sportage ist traditionell breiter aufgestellt. Hier beginnt die Ausstattung mit dem Core ab 35.190 Euro für den 150-PS-Benziner und umfasst bereits LED-Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klima, Navigation und Rückfahrkamera. In Vision und Spirit kommen Komfortdetails wie Sitzheizung, Privacy-Verglasung, elektrische Heckklappe und Ambientebeleuchtung hinzu. Die GT-Line (ab 44.890 Euro als Benziner, 48.690 Euro als Hybrid) bietet 19-Zoll-Felgen, Sportlenkrad, adaptive Dämpfer und Vollausstattung bis hin zur Sitzventilation.

Den EV5 gibt es aktuell nur mit Frontantrieb, während der Sportage als Benziner und Hybrid wahlweise auch mit Allradantrieb geordert werden kann.

Abmessungen Der EV5 ist mit 4,61 Metern rund sieben Zentimeter länger als der Sportage (4,54 m). Die Breite beträgt 1,88 Meter, die Höhe 1,68 Meter, der Radstand 2,75 Meter. Damit wirkt der Stromer etwas massiver, bietet aber auch mehr Innenraum. Das Kofferraumvolumen liegt zwischen 566 und 1.650 Litern und wird durch einen 44-Liter-Frunk ergänzt. Eine ebene, bis zu zwei Meter lange Ladefläche und das modulare AddGear-System machen den EV5 besonders variabel nutzbar.

Der Sportage (Länge/Breite/Höhe 4.540/1.865/1.645 mm) kommt je nach Antrieb auf rund 540 bis 1.715 Liter Ladevolumen und bietet mit umklappbarer Rücksitzlehne im Verhältnis 40:20:40 hohe Alltagstauglichkeit. Trotz des etwas kürzeren Radstands von 2,68 Metern bleibt das Raumgefühl großzügig.

Antrieb Wir vergleichen den EV5 mit dem Sportage als 1.6 T-GDI Vollhybrid, Frontantrieb mit 239 PS und einem System-Drehmoment von 380 Nm. Er kombiniert einen Turbobenziner mit einem 44-kW-Elektromotor und einer 1,49-kWh-Batterie. Die Systemleistung reicht für eine Beschleunigung von 7,9 Sekunden auf 100 km/h, bei einem Verbrauch von 5,8 Litern und einer Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h.

Der EV5 ist vorläufig nur in der Frontantriebsversion verfügbar. Sein 81,4-kWh-Akku versorgt eine Elektromaschine mit 160 kW (218 PS) und 295 Nm Drehmoment. Damit beschleunigt der Kia in 8,4 Sekunden auf 100 km/h, erreicht 165 km/h (abgeregelt) Maximaltempo und soll im kombinierten Zyklus eine Reichweite von bis zu 530 Kilometer erzielen. Das 400-Volt-System erlaubt DC-Laden mit 150 kW – ein solider, wenn auch nicht herausragender Wert. Ein Ladehub von 10 auf 80 Prozent dauert etwa 30 Minuten.

Fahrverhalten Auf der Straße zeigt der Sportage mit Hybridantrieb eine gelungene Balance zwischen Komfort und Dynamik. Die adaptive Dämpferregelung (im GT-Line serienmäßig) sorgt für geschmeidiges Abrollen, während die Lenkung präzise, aber unaufgeregt reagiert. Akustisch bleibt der Hybridantrieb dezent, das Zusammenspiel zwischen Benziner und Elektromotor unauffällig. Der EV5 fährt ruhiger und, wenig verwunderlich, noch leiser. Sein E-Motor setzt linear an, das Fahrwerk ist komfortbetont, ohne weich zu wirken. Die Lenkung arbeitet leichtgängig, das Gesamtgefühl erinnert eher an eine Lounge als an ein Sportgerät.

Beide Modelle zielen damit auf denselben Kundentypus: denjenigen, der Alltagstauglichkeit und Komfort höher bewertet als sportliche Ambitionen. Während der Sportage mit optionalem Allrad und konventioneller Antriebstechnik mehr Variabilität bietet, glänzt der EV5 durch seine Geräuscharmut, die ebene Ladefläche und besondere Optionen wie die Massagefunktion für den Fahrersitz.

Infotainment Beide Kia-Modelle setzen auf moderne Infotainment-Technik mit ähnlicher Architektur. Das durchgehende Panorama-Display mit zwei 12,3-Zoll-Bildschirmen ist in beiden Fahrzeugen Standard. Auch Sprachsteuerung mit KI-Unterstützung, Apple CarPlay, Android Auto und Over-the-Air-Updates gehören zur Serienausstattung. Der EV5 integriert zusätzlich ein 5,3-Zoll-Touchfeld für die Klimabedienung und erlaubt im GT-Line-Paket den Zugriff auf WebOS-Apps und Streaming-Dienste.

Kia Das Grundlayout ähnelt sich, im Bedienkonzept gibt es bei EV5 (oben) und Sportage aber Unterschiede.

Der EV5 bietet mit der Taster-Bedienung für Klima und Medien einen gewissen Vorteil gegenüber dem Sportage-Konzept, bei dem sich Audiosystem und Klimatisierung ein gemeinsames Touchfeld teilen, das jeweils umgestellt werden muss. Beide Fahrzeuge bieten digitale Fahrzeugschlüssel über Smartphone oder Smartwatch und umfassende Vernetzung via Kia Connect.

Sicherheit Im Sicherheitskapitel sind beide Modelle nahezu identisch ausgestattet. Serienmäßig sind sieben Airbags, Frontkollisionswarner, Müdigkeits- und Spurhalteassistent sowie Querverkehrswarner an Bord. Der EV5 bringt bereits in der Basis den Autobahnassistenten 2.0, den adaptiven Tempomaten mit Stop-and-Go und ein kamerabasiertes Totwinkel-System. Der Sportage bietet vergleichbare Systeme, teils optional im DriveWise-Paket.

In den höheren Ausstattungen bieten beide Modelle erweiterte Features wie Rundumsichtkamera, ferngesteuertes Einparken, Head-up-Display und Ausstiegswarnung. In puncto Sicherheitstechnologie spielen Sportage und EV5 auf demselben Niveau.

Kosten Der EV5 profitiert im Alltag von geringeren Energiekosten und der Befreiung von der Kfz-Steuer, hat aber höhere Anschaffungskosten. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 0,35 Euro pro kWh ergeben sich Betriebskosten von 6,23 Euro pro 100 Kilometer.

Beim Hybrid-Sportage ergeben sich bei Annahme des WLTP-Verbrauchs und einem Benzinpreis von 1,69 Euro Gesamtkosten von 9,8 Euro auf 100 Kilometer. Die Kfz-Steuer für den Sportage Hybrid 2WD liegt bei 109 Euro jährlich.

Für den Kia EV5 liegt aktuell (Stand November 2025) noch keine Typklassen-Einstufung für die Kfz-Versicherung vor. Der Sportage Hybrid ist bei Haftpflicht, Teil- und Vollkasko in den Typklassen 18/22/19 eingestuft. Die Garantiebedingungen sind identisch: sieben Jahre Fahrzeuggarantie und acht Jahre auf die Hochvoltbatterie. Für die Siebenjahres-Garantie müssen beide Kia-SUV, unabhängig vom Antrieb, jährlich zum Werkstatt-Service.