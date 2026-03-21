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Mehr Prototyp als GT: Der Ford Mustang GT3 im Test

Ford Mustang GT3 im Test
Donnerwetter auf nasser Ideallinie

Inhalt von

Ford und das Haupt Racing Team lassen uns im Ford Mustang GT3 auf dem Autódromo Internacional Algarve Platz nehmen. Portimão zeigt sich nass, der Coyote-V8 bleibt laut. Was verraten V-Stil, Pirelli-Reifen und Datenanalyse über Fahrtechnik, Setup und das Potenzial des GT3?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.03.2026
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Ford Mustang GT3 Rennwagen beim Tracktest auf der Rennstrecke in Portimão, fotografiert während eines HRT Ford Racing Media Drive Events. Das Fahrzeug trägt die Startnummer 36 und ist mit Sponsorenlogos sowie auffälligem Rennsport-Design versehen.
Foto: die agentour

Es gibt einfach Termine, für die verschiebst du ohne Diskussion deine eigene Hochzeit. Oder wenigstens dein Lieblingsessen, gekocht von Muttern. So wie für diesen Termin hier. Als wäre der Ford Mustang an sich nicht schon habens- und fahrenswert genug, öffnen uns das Haupt Racing Team und Ford Deutschland gleich die Fahrertür der Rennversion, zumindest für ein paar Runden im Autódromo Internacional Algarve bei Portimão. Da konnte selbst der vom vorausgeeilten HRT-Pressemann Peter Linke ausgegebene Rat, einen Regenschirm einzupacken, nichts an der Vorfreude ändern. Hat man als (Wahl-)Eifelaner ja sowieso immer am Mann.

Mehr Prototyp als GT

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