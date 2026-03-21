Mehr Prototyp als GT: Der Ford Mustang GT3 im Test

Es gibt einfach Termine, für die verschiebst du ohne Diskussion deine eigene Hochzeit. Oder wenigstens dein Lieblingsessen, gekocht von Muttern. So wie für diesen Termin hier. Als wäre der Ford Mustang an sich nicht schon habens- und fahrenswert genug, öffnen uns das Haupt Racing Team und Ford Deutschland gleich die Fahrertür der Rennversion, zumindest für ein paar Runden im Autódromo Internacional Algarve bei Portimão. Da konnte selbst der vom vorausgeeilten HRT-Pressemann Peter Linke ausgegebene Rat, einen Regenschirm einzupacken, nichts an der Vorfreude ändern. Hat man als (Wahl-)Eifelaner ja sowieso immer am Mann.