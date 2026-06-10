Gepanzerter Chevrolet Suburban vom Secret Service zu verkaufen: Bollern wie ein Geheimagent

Man kennt sie aus Nachrichtensendungen und Action-Filmen: Die Kolonnen riesiger schwarzer Chevrolet Suburban und Cadillac Escalade, mit denen der Secret Service in geheimer Mission unterwegs ist. Neben den halbwegs zivilen Exemplaren gibt es für heikle Missionen auch gepanzerte Varianten, die von der General-Motors-Abteilung GM Defense aufgebaut werden. Im Aufmacherbild ist der neueste Chevrolet Suburban Shield zu sehen, den angebotenen Suburban zeigen wir mit Details in der Bildergalerie.

Solche Panzer-SUV kommen aus naheliegenden Gründen praktisch nie in die Hände von Privatkunden, doch jetzt gibt es die seltene Gelegenheit, einen waschechten Secret-Service-Suburban zu kaufen. Der Händler Northeast Auto Imports aus Hudson, New Hampshire, bietet aktuell einen 2019er Suburban der Einsatzkräfte mit rund 35.000 Meilen (ca. 56.327 Kilometer) auf dem Tacho an. Und der selbstbewusste Preis verdeutlicht die Seltenheit des Angebots.

Leistung: Ausreichend Der serienmäßige Sechsliter-V8 dieser Baureihe ist mit 360 PS und 515 Newtonmeter Drehmoment schon ab Werk recht schick unterwegs, hat allerdings noch etwas Nachhilfe bekommen. Bei dem angebotenen Exemplar ist ein Lingenfelter-Kompressor-Kit mit überarbeiteten Zylinderköpfen verbaut. Eine konkrete Leistungsangabe fehlt zwar in der Beschreibung, bei vergleichbaren Zivilprojekten werden Lingenfelter-V8 allerdings mit bis zu 700 PS angegeben.

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Über fünf Tonnen schwer Ordentlich Leistung ist bei diesem Secret-Service-Suburban ohnehin kein Fehler, denn der Brocken ist noch schwerer als er aussieht. Rund 5,4 Tonnen Leergewicht stehen durch die Panzerung auf den Runflat-Reifen, die auch nach Beschuss noch auf den Felgen bleiben. Ein Zusatztank sorgt für ordentliche Reichweite, bei vergleichbaren Exemplaren wird in den USA von Reichweiten bis zu 1.000 km berichtet. Und der V8 ist gewiss kein Kostverächter.

Der Secret Service

Der United States Secret Service ist eine US-Bundesbehörde, die seit 1901 den Präsidenten, den Vize-Präsidenten, deren Familien sowie ehemalige Präsidenten schützt und parallel bei Finanzkriminalität wie Geldfälschung und Cyberbetrug ermittelt. Gegründet 1865 zur Bekämpfung von Geldfälschung, gehört der Secret Service seit 2003 zum US-Department of Homeland Security und verfügt über etwa 6.500 Mitarbeiter, darunter rund 3.200 Special Agents.

Nach Berichten von Privatbesitzern vergleichbarer Panzer-Suburban darf man sich allerdings vor allem an der Längsdynamik erfreuen, während die Kurvenfreude eher der eines Sattelschleppers entspricht. Schließlich ist schon der zivile Suburban im Wortsinn ein Schiff, die zusätzlich verbauten rund drei Tonnen an Schutzmaßnahmen machen das nicht besser.

Ein bisschen Arbeit ist nötig Die Bilder des angebotenen Suburban machen allerdings deutlich, was "Behördenfahrzeug" in Sachen Erhaltungszustand bedeutet, pfleglicher Umgang stand offensichtlich nicht auf der Prioritätenliste. Großzügige Anrostungen im Unterbodenbereich sind ebenso wie verkratzte und beschädigte Verkleidungsteile im Innenraum zu bewundern, da ist vom Käufer ein bisschen Liebe nötig, um das wieder schön zu machen. Rein technisch dürfte der Bolide mit der angegebenen Laufleistung allerdings noch ein sehr langes Leben haben.

Billig wird es nicht Wer künftig mit einem sehr großen, sehr schweren und sehr exklusiven schwarzen Riesen-SUV im Geheimagenten-Style unterwegs sein möchte, muss tief in die Tasche greifen. Northeast Auto Imports bietet den Wagen zum Preis von 105.000 Dollar (aktuell rund 90.900 Euro) an. Dafür bekommt man auch schon einen zivilen Suburban-Neuwagen des aktuellen Jahrgangs.