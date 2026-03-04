Mercedes Militär-Lkw-Erprobung in Finnland: Der Zetros rockt den Polarkreis

Unter arktischen Bedingungen testete Daimler Truck die Militärversionen der Zetros-Baureihe mehrere Wochen lang am finnischen Polarkreis, jetzt veröffentlichten die Schwaben einige spektakuläre Bilder und interessante Details von der Kälteerprobung. Bei Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius und auf vereisten oder schneebedeckten Strecken wurde die Einsatzfähigkeit unter extremen Bedingungen getestet.

-40 Grad in der Kältekammer Das Prüfprogramm umfasste Traktions- und Fahrstabilitätstests auf winterlichen Straßen sowie das Verhalten der Fahrzeuge bei Kälte. In einer Kältekammer starteten die Fahrzeuge bei minus 40 Grad Celsius, um die Zuverlässigkeit von Motor, Bordelektrik und Systemen bei extremer Kälte zu überprüfen. Das war kein Show-Programm, schließlich hat unter anderem Kanada mit einem Großauftrag die Einführung des Zetros im kanadischen Militär beschlossen. Und dort wird es regelmäßig recht frisch im Winter.

Teil der Erprobung war die Feinabstimmung der Assistenz- und Sicherheitssystemen unter arktischen Bedingungen. Die Funktion des elektronischen Stabilitätsprogramms, das gibt es nicht nur bei Pkw, wurde auf Eis und Schnee untersucht. Bremsversuche mit leeren Fahrzeugen sowie mit voller Nutzlast ergänzten das Testprogramm. Auch die Reifendruckregelanlage wurde getestet: Durch Absenken des Luftdrucks vergrößert sich die Reifenaufstandsfläche, was auf Schnee und losem Untergrund die Traktion verbessert. Ergänzt wurde das Programm durch Tests der Klimatisierung und Standheizung bei sehr niedrigen Temperaturen und von vermeintlich kälteresistenten Komponenten wie der Fahrzeugsoftware oder dem Abgassystem.

Kerosin statt Diesel Ein wichtiger Aspekt war außerdem die Erprobung des Betriebs mit Kerosin statt Diesel. Kerosin bleibt bei großer Kälte länger flüssig als normaler Diesel. Während sich im Diesel bei starkem Frost wachsartige Bestandteile bilden können, die Filter und Leitungen zusetzen, bleibt Kerosin auch bei Temperaturen weit unter minus 40 Grad noch gut pump- und zündfähig. Deshalb wird es beim Militär häufig als Einheitskraftstoff für Fluggeräte und Nutzfahrzeuge verwendet. Allerdings schmiert Kerosin schlechter als Diesel, weshalb Motoren technisch darauf ausgelegt oder entsprechend angepasst sein müssen.

Der Zetros ist als geländegängiger Hauben-Lkw ausgeführt. Anders als bei Frontlenkern sitzt das Fahrerhaus hinter der Vorderachse, was den Motor über die nach vorn klappbare Haube direkt zugänglich macht und Wartungsarbeiten ohne Kippen der Kabine ermöglicht. Die geringere Gesamthöhe erleichtert Bahn- oder Lufttransport und bietet im Gelände Vorteile.

Extrem geländegängig Die Baureihe bietet 4x4- und 6x6-Varianten, seit 2025 auch eine 8x8-Ausführung mit zwei oder drei gelenkten Achsen. In der Vierachser-Version sind Nutzlasten bis zu 25 Tonnen möglich. Als Sattelzugmaschine kann der Zetros Gesamtzuggewichte bis zu 120 Tonnen bewältigen; spezielle Schwerlastkonfigurationen liegen darüber. Differenzialsperren in allen Achsen, große Bodenfreiheit und Watfähigkeit gehören zur Grundausstattung für den Geländeeinsatz. Optional ist eine geschützte Kabine ab Werk verfügbar, die ballistischen Schutz und Minenschutz bietet.

Neben klassischen Logistikaufgaben dient der Zetros als Trägerfahrzeug für Spezialaufbauten, als Berge- und Kranfahrzeug oder als Zugmaschine für schwere militärische Systeme. Auch im zivilen Bereich ist er in extremen Einsatzgebieten präsent, etwa im Bergbau, im Pipelinebau oder als Expeditionsfahrzeug.