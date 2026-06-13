Porsche 1600 und 1600 Super im Original-Test aus auto motor und sport 21/1956

Mitte der 1950er-Jahre befand sich Porsche in einer entscheidenden Phase seiner noch jungen Unternehmensgeschichte. Mit dem 1955 vorgestellten 356 A hatte die Marke ihren ersten Sportwagen konsequent weiterentwickelt und bot erstmals ein Fahrzeug an, das hohe Fahrleistungen mit einem für die damalige Zeit erstaunlichen Maß an Komfort und Alltagstauglichkeit verband. Der 356 A war nicht mehr nur ein Auto für Rennfahrer und Enthusiasten, sondern entwickelte sich zunehmend zum internationalen Aushängeschild aus Zuffenhausen.