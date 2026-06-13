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Porsche 1600 und 1600 Super im Original-Test aus auto motor und sport 21/1956

Porsche 1600 und 1600 Super (1956) im historischen Test
Mehr Reisewagen als Rennmaschine

Im Frühjahr 1956 nimmt auto motor und sport die neuen Porsche-356-A-Modelle unter die Lupe. Der Test zeigt, wie groß der technische Fortschritt gegenüber dem Vorgänger ausfällt und worin sich die Versionen 1600 und 1600 Super unterscheiden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.06.2026
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75 Jahre ams 4.2. Porsche 1600
Foto: Archiv auto motor und sport

Mitte der 1950er-Jahre befand sich Porsche in einer entscheidenden Phase seiner noch jungen Unternehmensgeschichte. Mit dem 1955 vorgestellten 356 A hatte die Marke ihren ersten Sportwagen konsequent weiterentwickelt und bot erstmals ein Fahrzeug an, das hohe Fahrleistungen mit einem für die damalige Zeit erstaunlichen Maß an Komfort und Alltagstauglichkeit verband. Der 356 A war nicht mehr nur ein Auto für Rennfahrer und Enthusiasten, sondern entwickelte sich zunehmend zum internationalen Aushängeschild aus Zuffenhausen.

Als dieser Test im Jahr 1956 entstand, galt der Porsche 356 A 1600 bereits als Maßstab unter den kompakten Sportwagen. Die Varianten "1600" und "1600 Super" leisteten 60 beziehungsweise 75 PS und ermöglichten Fahrleistungen,...

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