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Barilla Gran Ruote Racing Edition: Die wohl schnellste Nudel der Welt

Barilla Gran Ruote Racing Edition
Die wohl schnellste Nudel der Welt

Die Formel 1 hat tatsächlich einen offiziellen Pasta-Partner und der bringt jetzt eine spezielle Formel 1-Nudel-Edition auf den Markt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.06.2026
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Barilla Gran Ruote Racing Edition Nudeln Formel 1
Foto: Barilla / KI generiert / Wittich

Motorsport und Essen – beides hat irgendwie mit Leidenschaft zu tun. Der Nudelhersteller Barilla, der offizieller Pasta-Partner der Formel 1 ist, bringt jetzt die Dynamik des Motorsports direkt auf den Teller. Und zwar im Form der Collezione "Gran Ruote".

F1-Nudeln mit Profil

Bei diesem kulinarischen Angebot ist der Name Programm, denn die Gran Ruote-Nudelkreation tritt in Form eines Rades an. Markant sind die runde Struktur, die sieben Doppelspeichen sowie die Rillen auf der Außenseite, die als Profil gewertet werden können. Wobei F1-Slicks eigentlich kein Profil haben, lediglich Regenreifen und Intermediates zeigen auf der Lauffläche etwas Kontur.

Laut Barilla-Diktion verbindet die Rad-Nudel kulinarische Handwerkskunst mit präzisem Design und ist damit eine Hommage an Performance, Qualität und Leidenschaft. Werte, die sowohl Barilla als auch die Formel 1 auszeichnen. Flott, aber nicht extrem schnell ist die Gran Ruote bei der Kochzeit. Barilla gibt hier sechs Minuten (al dente) an.

Barilla Gran Ruote Racing Edition Nudeln Formel 1
Barilla

Schnellgericht: Nach 6 Minuten Kochzeit auf dem Teller.

Im Fahrerlager der Königsklasse, wo der italienische Pasta-Spezialist bei jedem Rennen einen eigenen Stand mit seinen Produkten hat, konnten Gäste die neuen Formel-1-Nudel schon probieren.

Für den normalen Endverbraucher ist die neue Special Editon-Pastaform Gran Ruote ab Ende Juni 2026 im ausgewählten deutschen Lebensmittelhandel in der 500-g-Packung zu haben. Allerdings nur für kurze Zeit. Hier heißt es also schnell sein, wie in der Formel 1.

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