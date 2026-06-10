Barilla Gran Ruote Racing Edition: Die wohl schnellste Nudel der Welt

Motorsport und Essen – beides hat irgendwie mit Leidenschaft zu tun. Der Nudelhersteller Barilla, der offizieller Pasta-Partner der Formel 1 ist, bringt jetzt die Dynamik des Motorsports direkt auf den Teller. Und zwar im Form der Collezione "Gran Ruote".

F1-Nudeln mit Profil Bei diesem kulinarischen Angebot ist der Name Programm, denn die Gran Ruote-Nudelkreation tritt in Form eines Rades an. Markant sind die runde Struktur, die sieben Doppelspeichen sowie die Rillen auf der Außenseite, die als Profil gewertet werden können. Wobei F1-Slicks eigentlich kein Profil haben, lediglich Regenreifen und Intermediates zeigen auf der Lauffläche etwas Kontur.

Laut Barilla-Diktion verbindet die Rad-Nudel kulinarische Handwerkskunst mit präzisem Design und ist damit eine Hommage an Performance, Qualität und Leidenschaft. Werte, die sowohl Barilla als auch die Formel 1 auszeichnen. Flott, aber nicht extrem schnell ist die Gran Ruote bei der Kochzeit. Barilla gibt hier sechs Minuten (al dente) an.

Barilla Schnellgericht: Nach 6 Minuten Kochzeit auf dem Teller.

Im Fahrerlager der Königsklasse, wo der italienische Pasta-Spezialist bei jedem Rennen einen eigenen Stand mit seinen Produkten hat, konnten Gäste die neuen Formel-1-Nudel schon probieren.

Für den normalen Endverbraucher ist die neue Special Editon-Pastaform Gran Ruote ab Ende Juni 2026 im ausgewählten deutschen Lebensmittelhandel in der 500-g-Packung zu haben. Allerdings nur für kurze Zeit. Hier heißt es also schnell sein, wie in der Formel 1.