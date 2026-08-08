Mazda 626: Wie der erste Japaner 1987 einen Vergleichstest gewinnt

Im zweiten Teil des historischen Vergleichstests von 1987 fällt die finale Entscheidung. Nachdem im ersten Teil die Qualitäten von Karosserie und Antrieb der fünf Mittelklasse-Limousinen – Audi 80, Ford Sierra, Mazda 626, Peugeot 405 und Renault 21 – bewertet wurden, ergibt sich eine klare Ausgangslage: Der neue Mazda 626 hat sich an die Spitze gesetzt, während der etablierte Ford Sierra zunächst das Feld von hinten aufrollen muss. Nun werden die entscheidenden Punkte in den Kapiteln Fahrkomfort, Fahreigenschaften und Wirtschaftlichkeit vergeben, die das Klassement noch einmal neu ordnen können.