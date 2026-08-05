Mittelklasse-Limousinen im Test von 1987: Mazda besser als Audi?

Eine Zeitreise ins Jahr 1987: Die Mittelklasse ist eines der wichtigsten und am härtesten umkämpften Segmente auf dem deutschen Markt. Der aerodynamisch optimierte Audi 80 der Baureihe B3 ist der Bestseller und die Messlatte für die Konkurrenz. Doch die Herausforderer schlafen nicht. Aus Japan kommt der komplett neue Mazda 626, der an die Erfolge seines beliebten Vorgängers anknüpfen will. Aus Frankreich schickt Peugeot den eleganten 405 ins Rennen, der das mit dem Kleinwagen 205 gewonnene Renommee in eine höhere Klasse tragen soll.