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Fahrberichte

Mittelklasse-Limousinen im Test von 1987: Mazda besser als Audi?

Mittelklasse-Limousinen im historischen Test
Schafft der Mazda 626 die Sensation?

Auto Motor und Sport testet in Heft 21/1987 fünf Mittelklasse-Limousinen mit Zweilitermotoren und rund 100 PS: Audi 80, Ford Sierra, Mazda 626, Peugeot 405 und Renault 21. Wer gewinnt die ersten beiden Kapitel?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.08.2026
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Mittelklasse-Vergleichstest auto motor und sport 21+22/1987
Foto: Wolfgang Drehsen

Eine Zeitreise ins Jahr 1987: Die Mittelklasse ist eines der wichtigsten und am härtesten umkämpften Segmente auf dem deutschen Markt. Der aerodynamisch optimierte Audi 80 der Baureihe B3 ist der Bestseller und die Messlatte für die Konkurrenz. Doch die Herausforderer schlafen nicht. Aus Japan kommt der komplett neue Mazda 626, der an die Erfolge seines beliebten Vorgängers anknüpfen will. Aus Frankreich schickt Peugeot den eleganten 405 ins Rennen, der das mit dem Kleinwagen 205 gewonnene Renommee in eine höhere Klasse tragen soll.

Können die beiden Neulinge die etablierte Konkurrenz um Audi 80, den frisch überarbeiteten Ford Sierra und den Renault 21 in die Schranken weisen? Im ersten Teil des großen Vergleichstests nehmen die Redakteure Karosserie ...

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