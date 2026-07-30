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Fahrberichte

Mercedes 190E 2.5-16 Evolution im Test: So teuer wie ein 560 SE

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 im Original-Test
Dieser 190er ist so teuer wie ein 560 SE

Der Mercedes 190E 2.5-16 Evolution im Test von auto motor und sport 11/1989. Mit AMG-Paket leistet das auf 500 Exemplare limitierte Homologationsmodell 225 PS.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.07.2026
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Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution AMG Powerpack (1989) Original-Test
Foto: Hans Peter Seufert

Die technischen Regularien des Gruppe-A-Tourenwagensports verlangten von den Herstellern die Produktion von straßenzugelassenen Homologationsmodellen. Auf dieser Basis schuf auch Mercedes-Benz eine Sonderserie des 190 E: den 2.5-16 Evolution. Das auf 500 Exemplare limitierte Fahrzeug unterschied sich durch weitreichende Modifikationen an Aerodynamik, Fahrwerk und Motor von der Serienbasis und wurde zu einem entsprechend hohen Preis angeboten. Der vorliegende Test analysiert die Version mit dem zusätzlich erhältlichen AMG-Powerpack, das die Motorleistung auf 225 PS steigerte und die technischen Eigenschaften des Fahrzeugs weiter zuspitzte.

Der originale Test des Mercedes 190E 2.5-16 Evolution

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