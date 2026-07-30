Mercedes 190E 2.5-16 Evolution im Test: So teuer wie ein 560 SE

Die technischen Regularien des Gruppe-A-Tourenwagensports verlangten von den Herstellern die Produktion von straßenzugelassenen Homologationsmodellen. Auf dieser Basis schuf auch Mercedes-Benz eine Sonderserie des 190 E: den 2.5-16 Evolution. Das auf 500 Exemplare limitierte Fahrzeug unterschied sich durch weitreichende Modifikationen an Aerodynamik, Fahrwerk und Motor von der Serienbasis und wurde zu einem entsprechend hohen Preis angeboten. Der vorliegende Test analysiert die Version mit dem zusätzlich erhältlichen AMG-Powerpack, das die Motorleistung auf 225 PS steigerte und die technischen Eigenschaften des Fahrzeugs weiter zuspitzte.