Alpina B10 Biturbo und Ferrari 348 tb im historischen Test: Limousine gegen Sportwagen

Ende der 80er-Jahre verschoben sich die Grenzen im Automobilbau. Dank technologischer Fortschritte, insbesondere der Turboaufladung, erreichten nun auch Limousinen Leistungsregionen, die bis dahin reinrassigen Sportwagen vorbehalten waren. Die klassische Trennung zwischen praktischem Alltagsauto und kompromissloser Fahrmaschine begann zu bröckeln und warf eine grundlegende Frage auf: Kann technische Perfektion die emotionale Faszination eines Sportwagens ersetzen?