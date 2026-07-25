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Sportwagen
Tests

Alpina B10 Biturbo und Ferrari 348 tb im historischen Test: Limousine gegen Sportwagen

Alpina B10 Biturbo vs. Ferrari 348 tb (1990)
Kann die Limousine den Sportwagen schlagen?

1990 trifft der BMW Alpina B10 Biturbo als damals schnellste Limousine der Welt auf den brandneuen Sportwagen Ferrari 348 tb. Unser damaliger Vergleichstest klärt die grundlegende Frage, ob die Limousine dem Mittelmotor-Sportwagen das Wasser reichen kann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.07.2026
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Alpina B10 Biturbo gegen Ferrari 348 tb
Foto: Hans Peter Seufert

Ende der 80er-Jahre verschoben sich die Grenzen im Automobilbau. Dank technologischer Fortschritte, insbesondere der Turboaufladung, erreichten nun auch Limousinen Leistungsregionen, die bis dahin reinrassigen Sportwagen vorbehalten waren. Die klassische Trennung zwischen praktischem Alltagsauto und kompromissloser Fahrmaschine begann zu bröckeln und warf eine grundlegende Frage auf: Kann technische Perfektion die emotionale Faszination eines Sportwagens ersetzen?

Vor diesem Hintergrund unternahm "auto motor und sport" einen Vergleichstest, der zwei automobile Philosophien direkt aufeinandertreffen ließ. Mit dem BMW Alpina B10 Biturbo trat die damals schnellste Serienlimousine der Welt an, um den neuen Ferrari 348 tb herauszufordern. Dieser ...

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