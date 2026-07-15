Lancia Delta HF Integrale 16V: Straßenversion des Rallye-Weltmeisters im Test

Was für eine Karriere: Aus dem 1979 vorgestellten Delta entwickelte Lancia in späteren Jahren eine Waffe für die Rallye-Weltmeisterschaft. Mehrere Jahre in Folge blieb das Team mit dem kantigen Turbo-Kompakten ungeschlagen. Sieben Weltmeistertitel in der Konstrukteurswertung belegen eindrucksvoll die Erfolge von Fulvia, Stratos, 037 und Delta.

Der Kompakte bekam jedes Jahr ein Update; das Serienauto bildete für die Homologation die Basis für Änderungen am Wettbewerbsfahrzeug. So bekam der HF Integrale 1987 breite Backen, eine breitere Spur und auffällige Lufteinlässe. Und 1989 kam der 16V mit Vierventil-Zylinderkopf: 200 PS musste der Visco-Allradantrieb mit leicht hecklastiger Kraftverteilung auf die Straße bringen. Diverse Sondermodelle begleiteten ...