Supertest in sport auto Heft 09/2023

Welche Zeit er mit dem Porsche 911 Dakar auf diese Weise erreichte, sehen Sie bereits im Vorschaubild des Videos: 7.39,4 Minuten standen nach dem ungewöhnlichen Supertest auf der Uhr. Wie spektakulär diese Zeit zustande kam, sehen Sie sich am besten direkt im Video an, das die komplette Runde onboard sowie die entscheidenden Stellen in der Außenperspektive zeigt. Und wie der Offroad-Elfer den gesamten Supertest absolviert hat, erfahren Sie in der aktuellen sport auto-Ausgabe (Heft 09/2023), die ab Freitag, den 18. August, erhältlich ist.