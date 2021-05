Porsche 911 GT3 schlägt Ferrari und McLaren in Hockenheim

Rundenzeit in Hockenheim Porsche 911 GT3 schlägt Ferrari und McLaren

Mit dem neuen GT3 bringt Porsche ein heißes Eisen an den Start, das bei Rennstreckentest von sport auto gegen stärkere Konkurrenten besiegt.

Noch eine Fabelzeit für den neuen Porsche 911 GT3: Im Rahmen des Supertests in der aktuellen sport auto-Ausgabe 6/2021 jagte sport auto-Testredakteur und Supertester Christian Gebhardt den 510 PS starken Saugmotor-Sportler nicht nur in 7.04,74 Minuten über die Nordschleife, sondern auch in 1.45,8 Minuten über den Grand-Prix-Kurs des Hockenheimrings.

Damit lässt der GT3 der 992-Baureihe in Hockenheim auch deutlich leistungsstärkere Konkurrenten hinter sich. Neben dem McLaren 765LT mit 765 PS (1.46,2 min) schlägt der GT3 auch den 720 PS starken Ferrari 488 Pista (1.45,9 min). Sowohl der McLaren als auch der Ferrari traten mit optionalen Sportreifen vom Typ Pirelli P Zero Trofeo R (765LT) und Michelin Pilot Sport Cup 2 R (488 Pista) zum Test an.

Die sport auto-Top10-Rundenzeiten auf dem GP-Kurs des Hockenheimring

McLaren Senna, 1.40,8 Minuten Mercedes-AMG GT Black Series, 1.43,3 Minuten Manthey-Porsche 911 GT2 RS MR, 3.1.43,5 Minuten Tikt-Mercedes-AMG GT R Pro, 1.45,1 Minuten McLaren 720S, 1.45,5 Minuten Porsche 911 GT3 (992), 1.45,8 Minuten Ferrari 488 Pista, 1.45,9 Minuten a-workx-Porsche 911 GT3 RS (991.2), 1.46,0 Minuten McLaren 765LT, 1.46,2 Minuten Lamborghini Aventador SVJ, 1.47,3 Minuten

18 Bilder Bilder: Rundenzeit in Hockenheim zum Artikel zur Startseite Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Hoch Zwei Porsche Hoch Zwei Porsche Porsche Porsche 1/18

Was macht den neuen 911 GT3 so schnell? Die Leistungssteigerung des Vierliter-Saugmotors von 10 PS im Vergleich zum 991.2-Vorgänger allein ist es nicht. Neben umfassenden Fahrwerksmodifikationen (unter anderem jetzt mit Doppelquerlenker-Vorderachslayout) und einem Aerodynamik-Paket mit deutlich mehr Abtrieb als beim 991.2-Vorgänger machen nicht zuletzt die optionalen Track-Reifen vom Typ Michelin Pilot Sport Cup 2 R den GT3 zum Überflieger. Doch die Quintessenz für eine schnelle Runde ist das Thema Fahrbarkeit – und das beherrscht der 911 GT3 perfekt.

Sie wollen mehr darüber lesen, wie sich der neue 911 GT3 sich im Grenzbereich fährt? Dann ab zum Kiosk und sport auto Heft 6/2021 mit dem welt-exklusiven Supertest kaufen – oder in unserem Webshop.