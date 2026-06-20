Reife, Reichweite, City-SUV-Feeling: Opel Mokka im Test

Im Jahr 2020 markierte die Präsentation des Mokka B einen Wendepunkt für Opel. Er war das erste Modell im Stil der neuen Designlinie mit markantem Vizor-Gesicht und schmalen Rückleuchten. Ob als Verbrenner oder Elektro, der kleine SUV bildet für die Marke einen wichtigen Eckpfeiler im Line-up. Wir testen, wie gut der Mokka, hier als Stromer, nach über fünf Jahren am Markt ist.