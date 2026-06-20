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Tests

Reife, Reichweite, City-SUV-Feeling: Opel Mokka im Test

Opel Mokka Electric im Test
Wie viel Elektro passt in den Mini-SUV?

Seit 2020 steht der Opel Mokka für den neuen Stil mit Vizor-Gesicht. Nach dem Facelift 2024 tritt er hier als Stromer an: 115 kW, 51-kWh-Akku und City-SUV-Format. Wie weit trägt die erlangte Reife im Alltag, und was sagen Bedienung, Komfort und Ladeplanung?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.06.2026
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Opel Mokka fährt auf einer Landstraße durch grüne, bewaldete Umgebung. Das Fahrzeug ist in Bewegung und aus der Froschperspektive aufgenommen.
Foto: Rossen Gargolov

Im Jahr 2020 markierte die Präsentation des Mokka B einen Wendepunkt für Opel. Er war das erste Modell im Stil der neuen Designlinie mit markantem Vizor-Gesicht und schmalen Rückleuchten. Ob als Verbrenner oder Elektro, der kleine SUV bildet für die Marke einen wichtigen Eckpfeiler im Line-up. Wir testen, wie gut der Mokka, hier als Stromer, nach über fünf Jahren am Markt ist.

Innenraum und Ausstattung

Das Gute am Alter? Vielleicht die erlangte Reife. Und die merkt man dem Opel an. Das ganze Auto wirkt solide zusammengebaut, der Innenraum macht seit dem Facelift 2024 einen wertigeren Eindruck mit Dekoreinlagen in Silber(statt kratzerempfindlichem Hochglanzschwarz) und neuem Kunstleder-Lenkrad, das sich angenehm anfasst. Auch das Infotainment ...