Reife, Reichweite, City-SUV-Feeling: Opel Mokka im Test

Im Jahr 2020 markierte die Präsentation des Mokka B einen Wendepunkt für Opel. Er war das erste Modell im Stil der neuen Designlinie mit markantem Vizor-Gesicht und schmalen Rückleuchten. Ob als Verbrenner oder Elektro, der kleine SUV bildet für die Marke einen wichtigen Eckpfeiler im Line-up. Wir testen, wie gut der Mokka, hier als Stromer, nach über fünf Jahren am Markt ist.
Innenraum und Ausstattung
Das Gute am Alter? Vielleicht die erlangte Reife. Und die merkt man dem Opel an. Das ganze Auto wirkt solide zusammengebaut, der Innenraum macht seit dem Facelift 2024 einen wertigeren Eindruck mit Dekoreinlagen in Silber(statt kratzerempfindlichem Hochglanzschwarz) und neuem Kunstleder-Lenkrad, das sich angenehm anfasst. Auch das Infotainment ...