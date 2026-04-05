Unauffällig – und dann richtig gut: Honda Civic e:HEV im Test

Wie leicht unterschätzt man doch das Überraschungstalent des scheinbar Gewöhnlichen. Das kommt gern an träge dahin dümpelnden Donnerstagmorgen angefahren, um dem Tag eine unverhoffte Wendung zu geben. Etwa der, im scheinbar Bekannten ganz neue Talente zu ergründen. Damit zum erneuerten Civic e:HEV.

Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit bringt ihn eine Auffrischung (Farben, Stoffe, Räder, Leuchten, Ausstattung, so was halt) zu uns. Nicht als Type R, sondern als Vollhybrid. Bei dem kraftwerkt der Zweiliter-Saugbenziner für das E-Werk – ein 135 kW starker E-Motor, der an einer 1,1 kWh großen Batterie hängt, die ihn auf kurzen Strecken allein bestromt, auch mit von ihr puffergespeicherter Reku-Energie. Bei konstantem Tempo schaltet das System die Kraft ...