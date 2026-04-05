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Unauffällig – und dann richtig gut: Honda Civic e:HEV im Test

Honda Civic e:HEV im Test
Unauffällig – und dann richtig gut

Dreiseinhalb Jahre nach dem Start erhält der Civic e:HEV ein Update mit neuen Details und bekannter Vollhybrid-Technik. Der Zweiliter-Sauger speist einen 135 kW E-Motor, e-CVT regelt den Vortrieb. Wie fügt sich das im Alltag zwischen Eco, Normal und Sport zusammen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
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Honda Civic e-HEV in Rot fährt auf einer städtischen Straße, modernes Umfeld, Fahrzeug in Bewegung.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Wie leicht unterschätzt man doch das Überraschungstalent des scheinbar Gewöhnlichen. Das kommt gern an träge dahin dümpelnden Donnerstagmorgen angefahren, um dem Tag eine unverhoffte Wendung zu geben. Etwa der, im scheinbar Bekannten ganz neue Talente zu ergründen. Damit zum erneuerten Civic e:HEV.

Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit bringt ihn eine Auffrischung (Farben, Stoffe, Räder, Leuchten, Ausstattung, so was halt) zu uns. Nicht als Type R, sondern als Vollhybrid. Bei dem kraftwerkt der Zweiliter-Saugbenziner für das E-Werk – ein 135 kW starker E-Motor, der an einer 1,1 kWh großen Batterie hängt, die ihn auf kurzen Strecken allein bestromt, auch mit von ihr puffergespeicherter Reku-Energie. Bei konstantem Tempo schaltet das System die Kraft ...

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