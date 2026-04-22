Vergleichstest: Opel Grandland Electric vs. VW ID.4

Ein Blick auf die technischen Spezifikationen zeigt deutliche Unterschiede zwischen dem Opel Grandland Electric und dem VW ID.4. Der Opel Grandland Electric hebt sich durch seinen großzügigen Akku mit bis zu 97 kWh Kapazität hervor. Damit erreicht er eine beeindruckende WLTP-Reichweite von bis zu 582 Kilometern. Allerdings hinkt er bei der Schnellladeleistung hinterher: Mit maximal 160 kW dauert es rund 30 Minuten, um den Akku von 10 % auf 80 % zu laden.

Der VW ID.4 bietet einen Akku mit maximal 77 kWh Kapazität und eine Ladeleistung von bis zu 175 kW. Seine Reichweite liegt bei bis zu 456 Kilometern, was ihn hinter den Opel zurückfallen lässt. Allerdings punktet der ID.4 durch ein komfortables Fahrwerk und eine solide Verarbeitung.

Fahrkomfort und Dynamik Im Bereich des Fahrkomforts zeigen sich ebenfalls Unterschiede. Der Opel Grandland Electric bietet bequeme Ergo-Vordersitze sowie ein großzügiges Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Allerdings wird sein Fahrwerk kritisiert: Es reagiert holprig auf Unebenheiten und sorgt für spürbare Karosseriebewegungen in Kurven.

Der VW ID.4 bietet dank adaptiver Dämpfer ein hohes Komfortlevel, insbesondere im Comfort-Modus. Sein weiches Grundsetup zeigt jedoch Schwächen bei dynamischen Manövern. Insgesamt vermittelt er ein ausgewogenes Fahrerlebnis, das auf Komfort ausgelegt ist.

Marktstart und Preisgestaltung Die Preisgestaltung der beiden Modelle variiert: Der Opel Grandland Electric startet bei etwa 46.950 Euro für die Basisversion mit kleiner Batterie, während das Topmodell knapp über 51.000 Euro kostet. Der VW ID.4 beginnt preislich bei 43.995 Euro für die Basisversion und kann je nach Ausstattung und Batteriegröße auf über 60.000 Euro steigen.