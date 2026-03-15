Viel Gewicht wenig Leistung und trotzdem stimmig: der Volvo EX90 im Test

Knapp vor einer größeren Modellpflege rollt noch die Basisvariante des aktuell schwersten Volvo zum Test. Satte 2.606 Kilogramm bringt der Volvo EX90 als Single Motor auf die Waage. Da hat man fast schon Mitleid mit dem permanenterregten Synchronmotor an der Hinterachse. Gerade mal 205 kW vermag er zu leisten. Über Sprintzeiten zu referieren und zu mäkeln, ist da wirklich keine gute Idee.