Viel Gewicht wenig Leistung und trotzdem stimmig: der Volvo EX90 im Test

Knapp vor einer größeren Modellpflege rollt noch die Basisvariante des aktuell schwersten Volvo zum Test. Satte 2.606 Kilogramm bringt der Volvo EX90 als Single Motor auf die Waage. Da hat man fast schon Mitleid mit dem permanenterregten Synchronmotor an der Hinterachse. Gerade mal 205 kW vermag er zu leisten. Über Sprintzeiten zu referieren und zu mäkeln, ist da wirklich keine gute Idee.
Besser über die Vorteile, denn das Leistungsdefizit sorgt meist für eine entschleunigte Fahrweise. Wie das? Selbst wer stumpf voll auf das E-Pedal drückt, muss auf nasser oder glatter Strecke keine Ausrutscher befürchten, sondern fährt gemächlich und traktionsstark los. Immer, denn unterschiedliche Fahrmodi hat der Volvo in der Plus-Ausstattung ohne Luftfahrwerk ...