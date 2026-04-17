GAC stellt sich für den Marktstart in Europa auf. Mit dabei: Der kompakte, dennoch geräumige Aion UT, der ab Herbst dem VW ID.3 Konkurrenz machen soll. Fahrbericht des 204-PS-Stromers. Der Aion UT zeigt, wie ernst chinesische Hersteller den europäischen Markt nehmen: viel Platz, ordentliche Reichweite und ein attraktiver Preis machen ihn zu einer spannenden Alternative im Kompaktsegment. Doch die schwachen Bremswerte sind ein massiver Kritikpunkt, der das Vertrauen nachhaltig erschüttert. Solange GAC hier nicht nachbessert, bleibt der UT ein interessantes, aber nicht empfehlenswertes Angebot.