BYD-Vizechefin Stella Li: „E-Auto-Förderung? Braucht China nicht mehr!"

Der von dünnen Wänden umgrenzte Raum auf dem BYD-Messestand der Auto China in Peking ist kaum 10 Quadratmeter klein, der Andrang riesig. Der chinesische Hersteller hat mehr als 90 Journalisten zur Messe eingeladen. Sie bekommen, eingeteilt in Gruppen, die den Raum schier zum Bersten bringen, jeweils 15 Minuten mit Stella Li, Senior Vice President des chinesischen E-Auto-Giganten. Stella Li sitzt auf einem schmalen Sofa, was sie gegenüber den der Enge wegen meist stehenden Journalisten noch kleiner wirken lässt. Von Beginn an beantwortet sie sämtliche Fragen auch nach der x-ten Runde am Ende des Messetages zugewandt und klar in routiniertem, wenn auch nicht akzentfreiem Englisch und liefert dabei etliche klare Aussagen ohne einen Anflug von ...