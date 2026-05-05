BMW iX3 Flow Edition: Motorhauben-Farbwechsel wirklich serienreif?

Flankiert von der China-Premiere des neuen BMW iX3 mit langem Radstand präsentiert BMW auf der Auto China 2026 ein Showcar, das vor allem eine Botschaft senden soll: Die Außenhaut des Autos wird dynamisch. Beim BMW iX3 Flow Edition steckt die E‑Ink-Technologie nahtlos in der Motorhaube – und der Fahrer kann acht programmierte Animationen auf Knopfdruck abrufen. BMW spricht dabei von "Serienreife" und inszeniert das Ganze mit Motiven chinesischer Gebäude: Modernität, Fortschritt, Lifestyle.

Das ist als Demonstration wirkungsvoll – aber auch auffällig kuratiert. Acht Animationen sind weniger "freie Gestaltung" als vielmehr ein kontrollierter Funktionsumfang, der bewusst Richtung "beherrschbares Feature" wirkt.

E‑Ink bei BMW: Die Evolution in drei Stufen (2022–2024) BMW arbeitet seit Jahren an E‑Ink auf der Karosserie – und die bisherigen Zwischenstopps zeigen, wie sich aus einer spektakulären Idee Schritt für Schritt etwas Robusteres entwickeln soll.

2022: iX Flow – der Machbarkeitsbeweis in Schwarz-Weiß Beim iX Flow featuring E Ink (CES 2022) stand die grundlegende Umsetzbarkeit im Vordergrund: große Folienbahnen, Farbwechsel zwischen Schwarz und Weiß, dazu Wellen- und Muster-Effekte. Laserzuschnitt und Dreiecks-Schnitte, um die steife Folie überhaupt an komplexe Karosserieformen zu bringen. Der Nutzen war eher als Vision formuliert – von Akku-Statusanzeigen über Kommunikation bis zur Temperatur-/Klimavorteils-Idee (hell statt dunkel im Sommer).

BMW Der Prototyp BMW iX3 Flow Edition zeigt dank E-Ink-Technologie auf Knopfdruck auf seiner Fronthaube stilisierte chinesische Gebäude.

2023: iVision Dee – Segmentierung und echte Farben Mit dem iVision Dee (CES 2023) kam der Sprung vom "Auto wird hell/dunkel" zur Display-Logik: 240 Segmente, 32 Farben und deutlich schnellere Wechselzeiten, die sogar Gesten und "emotionale Kommunikation" ermöglichen sollten. BMW denkt E‑Ink nicht als Lackersatz, sondern als Teil einer künftigen Mensch-Maschine-Interaktion – nur eben außen am Auto.

2024: i5 Flow Nostokana – 1.349 Segmente und der Robustheits-Anspruch Der i5 Flow Nostokana vom Februar 2024 setzte die Idee dann noch feiner um: 1.349 animierbare Foliensegmente, ebenfalls 32 Farben, dazu segmentierte Felgen (6 × 12 Segmente pro Rad). BMW sprach hier bereits davon, die Foliensegmente seien robuster, was eine mögliche spätere Serie erleichtern könne – blieb aber klar beim Showcar. Technisch interessant: Durch die hohe Segmentdichte verschwinden Übergänge nahezu, das Bild wirkt homogener.

2026: Was am iX3 Flow Edition wirklich neu ist Der Kernpunkt der neuen Demonstration ist weniger die Anzahl der Farben oder Segmente – darüber sagt BMW im Pressetext nichts –, sondern die Integration: Erstmals soll E‑Ink in ein großflächiges Karosserieelement (Motorhaube) so eingepasst sein, dass es "nahtlos" wirkt. Genau hier liegt die Hürde, an der aus Showcars häufig Serienprojekte scheitern: Oberfläche, Spaltmaße, Steinschlag, Reparatur, Alterung, UV, Temperaturwechsel, Waschanlage, lokale Lackierbarkeit – und am Ende die Kosten. Auch die Größe und Zahl der für die Farbdarstellungen nötigen Steuermodule hatte BMW permanent verkleinert – ob die Bayern diese Entwicklung beim iX3 Flow Edition weiter vorangetrieben haben, ist nicht bekannt.

Bimmertoday schreibt, BMW habe Herausforderungen wie die Waschanlagen-Tauglichkeit inzwischen "offenbar" gelöst. Das klingt plausibel, ist aber ohne offizielle Mitteilung von BMW oder einen seriösen Tech-Check eher ein Indiz.

BMW Das ist BMW wichtig: Der iX3 Flow Edition basiert auf der Neuen Klasse - E Ink könnte also eine Neue-Klasse-Ausstattung werden.

"Serienreif" – warum wir bei diesem Wort vorsichtig sein sollten BMW nutzt den Begriff "serienreif" jetzt sehr prominent – und in der E‑Ink-Historie ist genau das ein wiederkehrendes Muster: Jede neue Stufe wird als großer Schritt Richtung Alltagstauglichkeit erzählt, ohne dass die Bayern einen konkreten SOP-Zeitpunkt (Start of Production/Serienanlauf), ein konkretes Modell oder einen regulären Bestellcode nennen. "Serienreif" kann aktuell vieles bedeuten: vom funktionsfähigen Prototypen über ein robustes Pilot-Setup bis hin zu "in Kleinserie machbar, aber nicht wirtschaftlich".

Auffällig ist beim iX3 Flow Edition auch die Beschränkung auf acht Animationen. Das kann man als kreatives Kuratieren lesen – oder als Hinweis, dass man sich (noch) in einem engen Korridor bewegt, in dem Zulassung, Ablenkung, Markenbild und technische Robustheit kontrollierbar bleiben sollen.