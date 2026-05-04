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China-Autos für Deutschland: Warum VW China-Importe nach Europa dementiert

China-Modelle und -Produktion für Europa
Warum VW keine China-Autos nach Europa bringt

Laut Medienberichten plant VW, Modelle wie den ID. Unyx oder den Jetta X nach Europa zu bringen und mit chinesischen Partnern in Europa zu produzieren. Dazu gibt es seitens des Konzerns aber eine klare Absage.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.05.2026
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04/2026 VW JETTA China
Foto: Volkswagen Group

Berichte über eine mögliche Einführung von in China entwickelten Elektroautos in Europa haben beim Volkswagen-Konzern eine klare Reaktion ausgelöst. Die in China entwickelten Modelle, die zuletzt auf der Auto China 2026 vorgestellt wurden, decken ein breites Spektrum ab. Dazu zählen unter anderem große Elektro-SUV, Sport-Limousinen und Plattformen mit 800-Volt-Architektur sowie erweiterten Assistenzsystemen. Sie sind bislang jedoch konsequent auf den chinesischen Markt zugeschnitten. Unter anderem Auslegung der Software und der Bedienstruktur entsprechen den chinesischen Vorlieben.

Medienberichte über China-Autos für Europa

Nachdem unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters über angebliche Import-Überlegungen berichtet hatte, widerspricht VW auf unsere Nachfrage diesen Meldungen ausdrücklich. Die Nachrichtenagentur hatte den VW-Chef mit der Aussage zitiert, Volkswagen prüfe, welche eigenen China-Produkte für den europäischen Markt geeignet sein könnten, insbesondere in Segmenten, in denen man nicht vertreten sei. Zudem wurde berichtet, der Konzern erwäge, Produktionskapazitäten in Europa gemeinsam mit chinesischen Partnern zu nutzen, um freie Kapazitäten besser auszulasten.

Voklswagen widerspricht

Dieser Darstellung widerspricht ein Konzernsprecher allerdings: "Oliver Blume hat in einer Fragerunde klar gesagt, weder für den Export nach Europa noch die Zusammenarbeit in einem Werk in Europa gibt es Gespräche oder gar Pläne. Man kann nie etwas ausschließen, aber im Moment ist das kein Thema."

Dazu passend erklärte VW-China-Vorstand Ralf Brandstätter im Interview mit auto motor und sport vor Ort, dass bei modernen Autos Elektronik-Architektur und Software wichtigster Teil sind. Und dafür hat Volkswagen den Weltmarkt in zwei Sphären aufgeteilt, nämlich China und die westliche Welt. Dafür kooperiert VW mit dem US-amerikanischen Start-up Rivian und ist daran beteiligt, während man in China unter anderem mit Xpeng zusammenarbeitet und eigene Systeme entwickelt.

Hintergrund der Debatte ist die strategische Position des Konzerns in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld. Volkswagen arbeitet in China mit den Partnern SAIC, FAW und JAC zusammen und hält zudem eine Beteiligung am Elektroautohersteller Xpeng. Parallel dazu steht der Konzern in Europa vor der Aufgabe, seine Produktionskapazitäten an eine veränderte Nachfrage anzupassen. Mit der aktuellen Klarstellung aus dem Vorstand wird deutlich, dass ein Transfer dieser Fahrzeuge nach Europa derzeit nicht zur konkreten Planung gehört. Ebenso wenig steht eine Öffnung europäischer Werke für die Produktion gemeinsam mit chinesischen Partnern auf der Agenda.

Weltpremieren in China

Auf der Auto China 2026 in Peking hatte die Volkswagen Group ihre bislang umfangreichste Modelloffensive für den chinesischen Markt präsentiert. Für die Kernmarke Volkswagen debütierten unter anderem der ID. Aura T6 von FAW-Volkswagen als Vertreter der elektrischen Mittelklasse-SUV sowie die große Limousine ID. Unyx 09 von Volkswagen Anhui, beide mit lokal entwickelter Elektronikarchitektur, Over-the-Air-Funktionen und Assistenzsystemen auf erweitertem Niveau. Ergänzt wurde das Programm durch das Konzeptfahrzeug Jetta X, das den Einstieg der Submarke in das Elektrosegment markiert und eine neue Designsprache einführt.

Fazit

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