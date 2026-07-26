Was bringt das Facelift? Alfa Romeo Tonale PHEV im Test

Das Facelift des Alfa Romeo Tonale verbessert das, was nie das Problem war – und verschont genau das, was es immer war. Etwa zählte die Optik zu den stärkeren Argumenten für den kompakten SUV und wurde nun nachgeschärft. Unter der Oberfläche hingegen, dort, wo sich die Kritik konzentriert, bleibt vieles problematisch. Auch bei der Plug-in-Version, die wir hier testeten.
Antrieb verliert Leistung und Souveränität
Etwa beim Antrieb: Durch die Umstellung auf die neue Abgasnorm Euro 6e-bis leistet der bekannte 1,3- Liter-Turbobenziner nur noch 150 statt 180 PS; der E-Motor legte im Gegenzug leicht zu. Dennoch verlangsamt der Leistungsverlust den Vortrieb deutlich, die Spitze sinkt von 212 auf 195 km/h. Und auch die werden nur dann erreicht, wenn ...