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SUV
Tests

Was bringt das Facelift? Alfa Romeo Tonale PHEV im Test

Alfa Romeo Tonale PHEV im Test
Auch mit Facelift ganz er selbst

Schärfer gezeichnet und doch vertraut: Der Alfa Romeo Tonale 1.3 VGT Plug-in 270 Q4 Veloce tritt nach dem Facelift zum Test an. Euro 6e-bis bringt 150 PS aus dem 1,3-Liter-Turbobenziner, geladen wird an der AC-Wallbox mit 4,6 kW. Wie harmonieren Antrieb, Lenkung und Bedienung im Alltag?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.07.2026
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Auch mit Facelift ganz er selbst
Foto: ACHIM HARTMANN

Das Facelift des Alfa Romeo Tonale verbessert das, was nie das Problem war – und verschont genau das, was es immer war. Etwa zählte die Optik zu den stärkeren Argumenten für den kompakten SUV und wurde nun nachgeschärft. Unter der Oberfläche hingegen, dort, wo sich die Kritik konzentriert, bleibt vieles problematisch. Auch bei der Plug-in-Version, die wir hier testeten.

Antrieb verliert Leistung und Souveränität

Etwa beim Antrieb: Durch die Umstellung auf die neue Abgasnorm Euro 6e-bis leistet der bekannte 1,3- Liter-Turbobenziner nur noch 150 statt 180 PS; der E-Motor legte im Gegenzug leicht zu. Dennoch verlangsamt der Leistungsverlust den Vortrieb deutlich, die Spitze sinkt von 212 auf 195 km/h. Und auch die werden nur dann erreicht, wenn ...