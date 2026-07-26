Was bringt das Facelift? Alfa Romeo Tonale PHEV im Test

Das Facelift des Alfa Romeo Tonale verbessert das, was nie das Problem war – und verschont genau das, was es immer war. Etwa zählte die Optik zu den stärkeren Argumenten für den kompakten SUV und wurde nun nachgeschärft. Unter der Oberfläche hingegen, dort, wo sich die Kritik konzentriert, bleibt vieles problematisch. Auch bei der Plug-in-Version, die wir hier testeten.