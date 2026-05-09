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Wie bequem darf ein E-SUV sein? Der Citroën C5 Aircross im Test

Citroën C5 Aircross im Test
Wie bequem darf ein E-SUV sein?

Gebaut in Rennes und eigenständig auf der STLA-Multitraktions-Plattform: Der Citroën C5 Aircross kommt als Elektro mit 73-kWh-Akku, 157 kW und bis zu 160 kW Schnellladeleistung. Wie weit trägt die Komfort-DNA mit Sofastoff, Wasserfall-Stil und flauschiger Federung im Alltag?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.05.2026
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Jetzt mal nicht Butter bei die Fische, sondern: zum Kuchen. Butterkuchen habe, so legendisieren die Bretonen, einer ihrer Bäcker erfunden, dem nachts alle Zutaten gestohlen wurden – außer sehr viel Butter und Zucker sowie arg wenig Mehl. Damit zum C5 Aircross, einem Auto, gemütlich wie ein Kaffeeklatsch – und einem aus der Bretagne, entsteht es doch in Rennes.

Ob sich seine Eigenständigkeit aus der Herkunft der stets zur Aufmüpfigkeit bereiten Heimat von Asterix erklärt? Och, gewiss. Jedenfalls unterscheidet sich der C5 klar von Opel Grandland oder Peugeot 5008 auf der gleichen STLA-Multitraktions-Plattform des Stellantis-Imperiums. Zum Test kommt der Elektro mit kleinerem 73-kWh-Akku, 157 kW Motor- und 160 kW Schnellladeleistung.

Ein Sessel ...

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