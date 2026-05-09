Wie bequem darf ein E-SUV sein? Der Citroën C5 Aircross im Test

Jetzt mal nicht Butter bei die Fische, sondern: zum Kuchen. Butterkuchen habe, so legendisieren die Bretonen, einer ihrer Bäcker erfunden, dem nachts alle Zutaten gestohlen wurden – außer sehr viel Butter und Zucker sowie arg wenig Mehl. Damit zum C5 Aircross, einem Auto, gemütlich wie ein Kaffeeklatsch – und einem aus der Bretagne, entsteht es doch in Rennes.
Ob sich seine Eigenständigkeit aus der Herkunft der stets zur Aufmüpfigkeit bereiten Heimat von Asterix erklärt? Och, gewiss. Jedenfalls unterscheidet sich der C5 klar von Opel Grandland oder Peugeot 5008 auf der gleichen STLA-Multitraktions-Plattform des Stellantis-Imperiums. Zum Test kommt der Elektro mit kleinerem 73-kWh-Akku, 157 kW Motor- und 160 kW Schnellladeleistung.