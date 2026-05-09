Wie bequem darf ein E-SUV sein? Der Citroën C5 Aircross im Test

Jetzt mal nicht Butter bei die Fische, sondern: zum Kuchen. Butterkuchen habe, so legendisieren die Bretonen, einer ihrer Bäcker erfunden, dem nachts alle Zutaten gestohlen wurden – außer sehr viel Butter und Zucker sowie arg wenig Mehl. Damit zum C5 Aircross, einem Auto, gemütlich wie ein Kaffeeklatsch – und einem aus der Bretagne, entsteht es doch in Rennes.