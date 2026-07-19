XXL-Offroader mit Dieselpower im Test: Land Rover Defender 130 D350

Der Land Rover Defender 130 D350 beeindruckt durch seine Größe: Mit 5,36 Metern Länge bietet er Platz für bis zu acht Personen. Der Dreiliter-Reihensechszylinder-Diesel mit Biturbo-Aufladung liefert 350 PS und 700 Nm Drehmoment. Dank Mildhybrid-Technologie beschleunigt der 2,7-Tonnen-Offroader in 7,2 Sekunden auf 100 km/h und erreicht 191 km/h Spitze.

Komfort und Raumangebot Die erhöhte Sitzposition und große Fenster sorgen für gute Rundumsicht. Fahrer- und Beifahrersitze sind elektrisch verstellbar, die dritte Sitzreihe bietet auch Erwachsenen Platz. Bis zu acht Personen finden im Defender Platz, ideal für Familien oder Gruppen.

Verbrauch und Effizienz Im Test lag der Verbrauch bei 9,8 Litern Diesel pro 100 Kilometer, auf einer Eco-Runde sogar bei acht Litern. Angesichts des Gewichts und der Größe sind diese Werte bemerkenswert.

Fahrwerk und Fahreigenschaften Die Luftfederung mit adaptiven Dämpfern sorgt für hohen Fahrkomfort. In Kurven bleibt der Defender stabil, die Lenkung vermittelt guten Kontakt zur Fahrbahn. Die Bremsleistung könnte jedoch besser sein, was an den Offroad-Reifen liegt.

Praktische Details und Schwächen Das Kofferraumvolumen reicht von 389 bis 2.291 Litern. Schwächen zeigen sich bei der Bremsleistung und der Verstauung der Anhängerkupplung. Dennoch bleibt der Defender ein vielseitiger Begleiter für Alltag und Reisen.