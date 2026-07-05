700 Nm und XXL-Format: Land Rover Defender 130 D350 im Test

Na, ist das etwa ein Echo? Wenn du im Land Rover Defender 130 mit den Passagieren in der letzten Reihe sprichst, scheint es nachzuhallen. Rein akustisch natürlich, die inhaltliche Tiefe des Gesprächs spielt hier keine Rolle. Aber das Echo bildest du dir nur ein, klar.

Denn der längste aller Defender fällt zwar groß aus, doch innen bleibt er leise. Selbst dann, wenn sich der Reihensechszylinder-Biturbo-Dieselmotor mal über die 3000/min-Marke hinausbemühen muss, weil du mal Unruhe in den Defender bringen möchtest. Was dem Dreiliter-Triebwerk erstaunlich leicht fällt, denn offenbar stört es sich kaum am exorbitanten Leergewicht von 2.720 Kilogramm. In 7,2 Sekunden stemmt sich der inklusive Ersatzrad 5,36 Meter lange Offroader von 0 auf 100 km/h, beschleunigt erstaunlich unangestrengt weiter.

Ob das im Sinne des Erfinders ist? Womöglich nicht. Doch die Wucht des Triebwerks verblüfft in zweierlei Hinsicht: erstens weil unser immerhin 179 kg leichterer Dauertest-Defender 110 D 250 speziell ab Tempo 140 deutlich gemütlicher zu Werke geht, und zweitens weil der D 350 den dicken Land Rover kaum weniger lässig vorantreibt als das zuletzt getestete V8-Kompressor-Triebwerk, immerhin 500 PS stark.

Doch während der Benziner ein maximales Drehmoment von 610 Newtonmetern zusammenrafft, kommt der Diesel auf 700 Nm. In Verbindung mit der Mildhybrid-Technik erfolgt der Kraftaufbau angenehm spontan, der Motor wirkt nie gequält und läuft zudem sehr kultiviert. Der Verbrauch? Im Test 9,8 l/100 km, auf der sogenannten ams-Eco-Runde reichen gar 8,0 l/100 km.

Womöglich kommst du eh letzterem Verbrauch in der Regel näher, denn ungeachtet seines packenden Antriebs steckt dich der Defender mit jener Ruhe an, die er selbst ausstrahlt. Ein erheblicher Teil davon begründet sich in der wunderbaren Sitzposition, die dir einen erhabenen Blick auf die Welt da draußen ermöglicht. Allein wegen der Höhe? Nein, auch wegen der großflächigen, recht steil stehenden Scheiben.

ACHIM HARTMANN Das Cockpit verbindet robuste Defender-Gene mit moderner Technik. Die erhöhte Sitzposition und die großen Fenster sorgen für hervorragende Übersicht.



Sitzt, passt – wackelt nicht Zudem bieten die 14-fach einstellbaren Sitze für Fahrer und Beifahrer hohen Langstreckenkomfort, die manuell justierbaren optionalen Einzelsitze in Reihe zwei (Serie: Dreierbank) ebenfalls. Und selbst aus Reihe drei dürften kaum Klagen kommen – es sei denn, es sollen dort drei Kugelstoßer Platz nehmen. Ja, tatsächlich bietet der 130 bis zu acht Sitzplätze, weil die hintere Bank durch die 34 Zentimeter Extra-Länge so weit ins Heck rutschen kann, dass dort drei Plätze zur Verfügung stehen. Ungeachtet der Länge fährt der 130er in zu zügig angegangenen Kurven sicher-untersteuernd und vermittelt mit seiner Lenkung – trotz deren eher indirekter Auslegung – einen guten Fahrbahnkontakt.

ACHIM HARTMANN Dank 34 Zentimetern zusätzlicher Karosserielänge bietet der Defender 130 auch in der dritten Reihe überraschend viel Platz. Selbst Erwachsene reisen dort komfortabel.



Fahrwerk und Bremsleistung Ebenfalls typisch Defender: der erfreuliche Federungskomfort dank der in der Langversion serienmäßigen und gemeinsam mit den adaptiven Dämpfern sauber abgestimmten Luftfedern. Und dann gibt’s da noch etwas Typisches: eine nach wie vor maue Bremsleistung (38,6 m), die großteils auf das Konto der Bereifung geht, da Land Rover auf offroadtaugliches Schuhwerk vom Typ Continental Cross Contact RX statt reiner Asphalt-Sommerreifen besteht. Zudem fällt beim Bremsen auf, dass die abnehmbare Anhängerkupplung in ihrem Täschchen durch den Kofferraum rutscht – sie passt in keines der Laderaumfächer. Doch auch das verursacht kein Echo.

Fazit