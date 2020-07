Abt Audi RS6 Avant Den Power-Kombi gibt's jetzt auch mit Sound

Schon zu Jahresbeginn stellte Abt seine Leistungssteigerungen für die aktuelle RS-Familie aus dem Hause Audi Sport vor. Die drei großen Brüder RS6, RS7 und RS Q8 kommen dank des 4,0 Liter großen, doppelt per Turbo aufgeladenen Achtzylinders bereits im Serienzustand mit 600 PS und 800 Nm ums Eck. Die Leistungssteigerung kitzelt bei dem Achtender jedoch noch weitere 100 PS (700 PS) und 80 Nm (880 Nm) aus den Zylindern. Eine Topspeed-Aufhebung auf – im Fall des RS6 – von 305 auf 320 km/h ist bei den Äbten ebenfalls erhältlich.

Abt Sportsline Die neue Sportabgasanlage verfügt über vier Endrohre mit Blenden aus mattem Karbon.

Vier 102-Millimeter-Endrohre mit matten Karbon-Blenden

Einen passenden Auspuff blieb Abt bisher jedoch schuldig – zumindest beim RS6 Avant. Doch dieses Manko wird nun behoben. Und zwar in Form einer Edelstahl-Anlage bestehend aus Mittel- sowie Endschalldämpfern. Sie verfügt über eine elektronische Klappensteuerung und vier 102-Millimeter-Endrohre mit matten Karbon-Blenden und soll "ein akustisches Feuerwerk mit beeindruckender Klangvielfalt" entzünden – sagt zumindest Abt. Eingebettet wird das Ensemble in spezielle Endrohrschächte. Ganz günstig ist der 5.644 Euro teure Auspuff jedoch nicht.

Aber damit passt er gut zur Leistungssteigerung, die beim RS6 mit 10.713 Euro zu Buche schlägt. Auch das Edelstahl-Gewinde-Sportfahrwerk der Variante 4 ist mit 6.131 Euro nicht ganz billig. Damit lässt sich die Tieferlegung individuell wählen: an der Vorderachse beträgt das Spektrum 10 bis 35 Millimeter, hinten sind es zwischen 10 und 40 Millimeter. Natürlich sind die Dämpfer vielfältig in Zug- und Druckstufe einstellbar. Zusätzlich oder einzeln bietet Abt 1.257 Euro teure Sportstabilisatoren an – und als günstige Alternative zum Komplett-Fahrwerk seine Gewinde-Fahrwerksfedern für 1.355 Euro (alle Preise inkl. 16 % Mwst., aber ohne Montage und TÜV).

22-Zoll-Räder für den Abt Audi RS6

Fette Räder gibt es natürlich auch. Im Falle des Fotofahrzeugs sind es die 10 x 22 Zoll großen Felgen vom Typ "High Performance HR22", die Abt in den Farbgebungen "Dark Smoke" und "Shadow Silber" anbietet. Inklusive 285/30 R22er-Bereifung liegt ein Komplettradsatz in beiden Fällen bei 7.472 Euro. Etwas günstiger – nämlich 6.619 Euro – wird es trotz gleicher Eckdaten, wenn man die Sport-GR-Felge in mattem oder glänzendem Schwarz wählt. Es sei denn, man greift zum Radsatz in aerodynamisch optimierter Form; dann kostet er 7.667 Euro.

Übrigens: Wer einen von Abt leistungsgesteigerten Audi-Sportkombi mit RS-Logo haben möchte, kann sich sowohl nach unten als auch oben bewegen. Das kleinste Familienmitglied ist der RS4 mit seinem 2,9 Liter großen V6-Biturbo-Motor. Der Serienleistung von 450 PS und 600 Newtonmetern setzt Abt noch zusätzliche 60 PS (510 PS) und 60 Newtonmeter (660 Nm) oben drauf. Und dann gibt es ja noch den optisch und technisch eher brachial konzipierten RS6-R. Für mindestens 205.900 Euro gibt es sogar 740 PS und maximal 920 Newtonmeter. Wie sich das anfühlt, verrät Ihnen dieser Fahrbericht.

Fazit

Endlich setzt Abt Sportsline das satte Leistungsplus beim Audi RS6 Avant auch akustisch in Szene. Dass die Abgasanlage – genau wie die anderen Tuning-Maßnahmen – selbstbewusst eingepreist ist, dürfte niemanden überraschen.