Abt Sportsline Audi SQ5 384 PS im Diesel-SUV

Der Audi SQ5 und der SQ5 Sportback erhalten von Abt Sportsline eine Frischzellenkur. Die Tuningschmiede aus Kempten verpasst den SUV-Modellen ein optisches und technisches Upgrade.

Gegenüber dem Ingolstädter Serienmodell wächst die Leistung im SQ5 von 347 PS auf 384 PS an. Auch beim Drehmoment legt der V6-Diesel zu. In der Abt Sportsline-Version generiert der 3,0 Liter große Motor ein maximales Drehmoment von 760 Nm statt serienmäßigen 700 Nm. Den Spurt von 0 auf 100 km/h verbessern die Tuner um zwei Zehntelsekunden und knacken mit 4,9 Sekunden die Fünf-Sekunden-Schallmauer. Dank des AEC-Steuergeräts (Abt Engine Control) will Abt für einen idealen Motorschutz des frisierten Audis sorgen.

Für das Motor-Tuning bitten die Allgäuer mit 2.990,01 Euro zur Kasse. Die Montage des Abt Power S-Pakets kostet 265 Euro. Mit TÜV-Gebühren in der Höhe von 95,40 Euro und einer einjährigen Anschlussgarantie von 300 Euro muss der Käufer insgesamt 3.650,41 Euro auf den Tisch legen. Wünscht sich der Kunde eine längere Garantie, muss er pro Jahr weitere 300 Euro bezahlen. Maximal bietet Abt Sportsline eine dreijährige Garantie an.

Heckschürzenset für den Audi SQ5

Nicht nur unter der Haube bekommt der SUV ein Upgrade. Ein Heckflügel sowie ein Heckschürzenset sorgen für eine veränderte Optik. Auch für Fahrer des Audi Q5 TFSI e ist das Set erhältlich. Die zwei Doppelendrohre aus Karbon gehören zum Paket dazu und haben einen Durchmesser von 102 Millimeter. Das Heckschürzenset kostet 3.170,01 Euro, Lackierung und Montage schlagen bei Abt Sportsline mit 675 Euro bzw. 644,98 Euro zu Buche. Den Heckflügel für den SUV bieten die Tuner einzeln an, er kostet 625 Euro. Für Lackierung und Montage verlangt Abt Sportsline 470 Euro bzw. 285 Euro.

Abt Sportsline Das Heckschürzenset beinhaltet die zwei Doppelendrohre aus Karbon.

Auf Wunsch kann der Kunde sich das Aero-Komplettpaket für seinen SQ5 gönnen. In der Breitbau-Variante kostet das 6.670 Euro. Inklusive Montage, Lackierung und TÜV sind weitere mehrere tausend Euro fällig. Das Schmalbau-Paket ist etwas günstiger und kostet 5.410 Euro. Bis die Teile lackiert, montiert und vom TÜV genehmigt sind, benötigt der Käufer auch hier mehrere tausend Euro. Im Gegensatz zur Breitbau-Variante verfügt die Schmalbau-Version über keine Kotflügelverbreiterungen. Die Zierleisten sind entweder in Schwarz oder in Silber erhältlich.

Tiefergelegt dank Gewindefahrwerk

Zum Abt-Tuning gehört ebenfalls ein tiefergelegtes Fahrwerk. Mittels von Gewindefahrwerksfedern lässt sich die Karosserie an beiden Achsen um 35 mm bis 60 mm absenken. Der Q5 TFSI e lässt sich immerhin zwischen 15 und 40 mm tieferlegen. Durch den niedrigeren Schwerpunkt verspricht Abt Sportsline ein besseres Handling des Audis.

Der Käufer darf bei den Felgen zwischen 20, 21 und 22-Zöllern wählen. Die Reifengrößen liegen bei 255/40 R20 und 255/35 R21. Werden die 22-Zöller aufgespannt, so drehen sich vorn Reifen der Dimension 265/35 R22 und hinten Pneus in der Größe 295/30 R22. Als Felgen sind in den Design-Varianten Sport DR, FR, GR und HR erhältlich. Das auf den Bildern präsentierte Auto verwendet 21-Zoll große HR-Felgen in der Farbe glossy black. Als Komplettradsatz kostet diese Version 6.680,01 Euro, während für den Felgensatz 4.760 Euro über den Tresen wandern.

Fazit

Abt Sportsline quetscht etwas mehr Leistung aus dem SQ5 und drückt den Spurt von 0 auf 100 km/h unter fünf Sekunden. Dazu verleihen die Allgäuer dem SUV mit dem Heckschürzenset und einem tiefergelegten Fahrwerk eine sportlichere Note.