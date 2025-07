AC Schnitzer BMW M5 G90/G99: 810 PS und radikales Styling

Mit der neuen M5 -Generation – der Limousine G90 und dem Touring G99 – hat BMW im Sommer 2024 zwei Spaßkanonen vorgestellt, die weder beim Styling noch bei der Leistung besondere Zurückhaltung an den Tag legen. Tuner sehen das naturgemäß anders und Serienmodelle, seien sie noch so radikal, stets als zu brav. Das gilt auch für die Traditions-Tuningschmiede AC Schnitzer, die jetzt ein Komplettpaket für die bayerischen Hybrid-Raketen vorgestellt hat. Komplett heißt: Vom Motortuning über Sportauspuff und Spoilerwerk bis zu exklusiven Rädern und Fahrwerks-Überarbeitung wird alles abgedeckt.

Klappenauspuff und Motortuning

Kernstück der aktuell noch in Entwicklung befindlichen Maßnahmen ist eine Leistungssteigerung für den M-Hybrid-Antrieb, der in Serie bereits recht vergnügliche 727 PS leistet. AC Schnitzer arbeitet aktuell an einem Upgrade auf 810 PS. Eine Baugruppengarantie über den Zeitraum von drei Jahren soll Tuningfans Sicherheit bieten. Was und wo AC Schnitzer genau nachjustiert, um die 83 Extra-Pferde zu satteln, hat der Tuner bislang noch nicht konkret genannt.