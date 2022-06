Baggsy-Boy Nissan Navara R Über 1.000 PS starker Drift-Pick-up

Eine Herztransplantation ist nur was für die besten Ärzte der Welt. Eine Motor-Transplantation hört sich dagegen im ersten Moment wesentlich simpler an. Doch wenn ein Sportlerherz mit über 1.000 PS in den Körper eines Arbeitstiers implantiert werden soll, kommen auch die besten Schrauber an ihre Grenzen.

Stephen Biagioni, besser bekannt als der britische Drift-King Baggsy, ist Schrauber – und kein schlechter. Zudem verbindet ihn mehr als nur das pure Verlangen nach einem erfolgreichen Abschluss mit dem Gesamtprojekt. Sein neuestes Projekt, ein Pick-up namens Nissan Navara R, navigiert er seit neuestem ausschließlich durch die Seitenscheibe. Möglich macht dies der über 1.000 PS starke Motor aus seinem Daily-Driftcar Nissan GT-R.

BaggsyBoy Steve „Baggsy“ Biagioni freut sich auf das Projekt.

Im aktuellen Drift-Sport werden die Drifts bei Geschwindigkeiten jenseits von 150 km/h bewusst eingeleitet. Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an Reifen und Fahrwerks-Komponenten. Aus diesem Grund kommt ein ST Suspensions-Driftfahrwerk von KW Automotive zum Einsatz, dessen Dämpfer-Technologie sich bereits im internationalen GT3-Tourenwagensport und verschiedenen Drift-Meisterschaften bewährt hat.

Wem das noch nicht reicht: Das über 1.000 PS starke Wettbewerbsfahrzeug soll in Großbritannien eine Straßenzulassung erhalten.

Umfrage 153713 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Ein Nissan Navara mit über 1.000 PS ist allein schon ein ordentliches Spaßmobil. Doch in Kombination mit den Fahrwerks-Komponenten aus dem Hause KW Automotive wird ein echtes Drift-Monster aus dem Pick-up – mit Straßenzulassung.