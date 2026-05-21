24h-Fanliebling bald käuflich: BMW M3 GT3 Touring kommt als Straßenversion

Einen Kombi zum echten GT3-Rennwagen umbauen – diese Idee entstand eigentlich aus einem Aprilscherz von BMW M Motorsport im vergangenen Jahr. Doch die Resonanz der Fans auf den M3 GT3 Touring fiel so positiv aus, dass aus dem Gag schließlich Realität wurde. Das Rennauto wurde in Rekordzeit Wirklichkeit und feierte seine Rennpremiere in der Nürburgring-Langstrecken-Serie, ehe der Kombi auch beim 24h-Rennen selbst zum Publikumsmagneten wurde.

Renn-Kombi auf M4-Basis Entstanden ist der BMW M3 Touring 24H innerhalb von nur acht Monaten Entwicklungszeit bei BMW M Motorsport. Technisch basiert das Fahrzeug weitgehend auf dem BMW M4 GT3 Evo, während die Grundkarosserie vom BMW M3 Touring stammt. Gegenüber dem klassischen GT3-Rennwagen ist die Touring-Version rund 200 Millimeter länger und inklusive Heckflügel 32 Millimeter höher. Die übrigen technischen Daten entsprechen weitgehend dem GT3-Pendant.

Die enorme Aufmerksamkeit rund um den Renn-Touring inspirierte schließlich auch einen Händler zum ersten straßenzugelassenen Umbau. Und so startete die Autohausgruppe Hakvoort aus Sankt Augustin zu einem ganz besonderen Projekt. Das Unternehmen bietet die kompromisslose Optik des Rennwagens jetzt mit einer vollwertigen Straßenzulassung an.

Optik wie beim Rennwagen Der beim 24-Stunden-Rennen präsentierte BMW M3 GT3 Touring übernimmt zahlreiche Design-Elemente des echten Rennfahrzeugs. Dazu zählen unter anderem eine Motorsport-Folierung, Carbon-Komponenten von Alpha N Performance sowie zahlreiche BMW M Performance Parts. Zu den auffälligsten Änderungen gehören die Alpha-N-Motorhaube, verbreiterte Kotflügel und eine markante Frontlippe. Ergänzt wird der Umbau durch die Frontniere des BMW M3 CS sowie eine Titan-Abgasanlage im Stil des BMW M4 CSL.

Auch funktional orientiert sich das Projekt stark am Motorsport. Die optimierte Luftführung soll die Kühlung verbessern und die aerodynamische Effizienz unterstützen. Gleichzeitig sorgen die Carbon-Bauteile für eine deutliche Gewichtsreduzierung und einen noch extrovertierteren Auftritt. Im Innenraum setzt sich das Motorsport-Thema konsequent fort. Recaro-Pole-Position-Schalensitze und rote Schroth-Gurte verleihen dem Touring echtes Rennsport-Flair.

Nicht ganz günstiger Straßen-Renner Für zusätzlichen emotionalen Charakter sorgt die Kombination aus Titan-Abgasanlage und Ansaugsystem von 55Parts. Die elektronisch gesteuerte Klappenanlage soll sowohl zurückhaltende Alltagstauglichkeit als auch ein deutlich motorsportorientiertes Klangbild ermöglichen. Ein weiteres Highlight ist der große Carbon-Heckflügel. Er sorgt nicht nur für eine extreme Optik, sondern verbessert auch die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten – ganz im Stil eines echten GT3-Rennwagens.

Hakvoort bietet den außergewöhnlichen Umbau inzwischen offiziell zum Verkauf an. Der komplett aufgebaute BMW M3 GT3 Touring kostet 159.500 Euro. Besitzer eines regulären BMW M3 Touring können den Umbau alternativ auch als Paket bestellen. Für die Komponenten werden rund 45.657 Euro fällig, hinzu kommen etwa 10.000 Euro für Montage und TÜV-Abnahme.