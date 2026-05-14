Lamborghini Revuelto NA63: Beeilung, wer diesen Sonder-Lambo haben will!

Mit dem Revuelto NA63 präsentiert Lamborghini ein streng limitiertes Sondermodell seines ersten High Performance Electrified Vehicle (HPEV). Die Edition ist exklusiv für Nordamerika bestimmt und erscheint in einer Auflage von nur 63 Exemplaren für die USA und Kanada.

Gründungsjahr 1963 steht im Fokus Die Zahl 63 hat für die Marke mit dem Stier im Wappen eine besondere Bedeutung: Sie verweist auf das Gründungsjahr 1963, in dem Ferruccio Lamborghini das Unternehmen ins Leben rief. Gleichzeitig markiert die Zahl im Jahr 2026 auch das 63-jährige Bestehen der italienischen Sportwagenmarke.

Optisch setzt der Revuelto NA63 auf eine speziell entwickelte Lackierung mit markanten zweifarbigen Streifen. Diese verlaufen über die Fronthaube und werden durch farblich abgestimmte Akzente an Seitenschwellern, Frontsplitter und Heckdiffusor ergänzt. Die erste von insgesamt vier Konfigurationen kombiniert den Farbton Blu Marinus mit roten und weißen Streifen in Rosso Mut sowie Bianco Monocerus Matt. Die Farbgestaltung greift die Nationalfarben der USA auf, während das doppelte Streifenmotiv gleichzeitig eine Anspielung auf die kanadische Flagge darstellt.

Zusätzlich bietet Lamborghini drei weitere Farbkombinationen an:

Grigio Serget mit Akzenten in Blu Royal und Bianco Monocerus

Bianco Sideralis mit Details in Rosso Mars und Blu Royal

Grigio Acheso mit Elementen in Nero Nemesis und Arancio Xanto 1.015 PS starker V12-Hybrid Technisch basiert der Revuelto NA63 vollständig auf dem regulären Lamborghini Revuelto. Unter der Karosserie arbeitet weiterhin der frei saugende 6,5-Liter-V12 in Kombination mit einem Hybridsystem. Das Gesamtsystem leistet 1.015 PS bei 807 Nm Drehmoment. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Supersportwagen in nur 2,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 350 km/h.

Neben der extremen Performance übernimmt die Sonderedition auch die moderne Hybridarchitektur, die aktive Aerodynamik sowie die fortschrittliche Fahrwerks- und Chassistechnik des Serienmodells. Mit der Auflage des Sammlerstücks unterstreicht Lamborghini die Bedeutung Nordamerikas für die Marke. Die USA gelten seit Jahren als wichtigster Einzelmarkt des Herstellers und spielen eine zentrale Rolle für den weltweiten Erfolg der Italiener.