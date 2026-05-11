Goodyear ruft Reifen zurück: Lauffläche kann sich lösen

Goodyear hat einen Rückruf für bestimmte Hochgeschwindigkeitsreifen der Baureihe Eagle F1 SuperSport gestartet. Nach Angaben des Herstellers erfüllen die betroffenen Reifen nicht die gesetzlichen Anforderungen für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten. Im Extremfall könne es bei hohen Geschwindigkeiten zu einer Verformung der Lauffläche oder zum Ablösen der Laufflächenkrone kommen. Dadurch drohe ein Kontrollverlust über das Fahrzeug, wodurch das Unfallrisiko steigen kann.

Der Hersteller kündigt an, alle betroffenen Reifen kostenlos auszutauschen. Die Kunden sollen sich dafür an ihren örtlichen Goodyear-Händler wenden.

Diese Reifen sind betroffen Laut Goodyear betrifft der Rückruf mehrere Dimensionen und Produktionszeiträume. Erkennbar sind die Reifen über die Kennzeichnung an der Seitenwand (DOT-/TIN-Code):

Goodyear Eagle F1 SuperSport

295/30ZR22 103Y, Produktionswoche 12/2024TIN: 1L1K8 JB1R 1224

315/30ZR22 107Y, Produktionswoche 12/2024TIN: 1L1HA JC1R 1224

255/35ZR20 (97Y), Produktionswochen 22/2024 sowie 36/2025 und 37/2025DOT: 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725

Goodyear Eagle F1 SuperSport XL

305/30ZR21 (104Y), Produktionswochen 23/2024 sowie 35/2025, 36/2025, 37/2025DOT: 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725 Was Kunden jetzt tun sollten Wer einen der genannten Reifen montiert hat oder als unmontierte Ware besitzt, sollte den DOT-/TIN-Code an der Reifenflanke prüfen. Goodyear verweist bei Rückfragen und zur Abwicklung des Austauschs an den Fachhandel. Die betroffenen Reifen würden kostenlos ersetzt. Offen ist derzeit, wie viele Reifen insgesamt betroffen sind und in welchen Märkten der Rückruf gilt. Eine entsprechende Anfrage dazu läuft.