AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Sicherheit

Goodyear ruft Reifen zurück: Lauffläche kann sich lösen

Goodyear ruft Reifen zurück
Lauffläche kann sich lösen

Der Reifenhersteller Goodyear hat einen Rückruf für einen Hochgeschwindigkeitsreifen gestartet. Es droht die Verformung oder Ablösung der Lauffläche, was das Sicherheitsrisiko erhöhen kann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.05.2026
Als Favorit speichern
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Foto: Goodyear

Goodyear hat einen Rückruf für bestimmte Hochgeschwindigkeitsreifen der Baureihe Eagle F1 SuperSport gestartet. Nach Angaben des Herstellers erfüllen die betroffenen Reifen nicht die gesetzlichen Anforderungen für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten. Im Extremfall könne es bei hohen Geschwindigkeiten zu einer Verformung der Lauffläche oder zum Ablösen der Laufflächenkrone kommen. Dadurch drohe ein Kontrollverlust über das Fahrzeug, wodurch das Unfallrisiko steigen kann.

Der Hersteller kündigt an, alle betroffenen Reifen kostenlos auszutauschen. Die Kunden sollen sich dafür an ihren örtlichen Goodyear-Händler wenden.

Diese Reifen sind betroffen

Laut Goodyear betrifft der Rückruf mehrere Dimensionen und Produktionszeiträume. Erkennbar sind die Reifen über die Kennzeichnung an der Seitenwand (DOT-/TIN-Code):

Goodyear Eagle F1 SuperSport

  • 295/30ZR22 103Y, Produktionswoche 12/2024TIN: 1L1K8 JB1R 1224
  • 315/30ZR22 107Y, Produktionswoche 12/2024TIN: 1L1HA JC1R 1224
  • 255/35ZR20 (97Y), Produktionswochen 22/2024 sowie 36/2025 und 37/2025DOT: 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725

Goodyear Eagle F1 SuperSport XL

  • 305/30ZR21 (104Y), Produktionswochen 23/2024 sowie 35/2025, 36/2025, 37/2025DOT: 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725

Was Kunden jetzt tun sollten

Wer einen der genannten Reifen montiert hat oder als unmontierte Ware besitzt, sollte den DOT-/TIN-Code an der Reifenflanke prüfen. Goodyear verweist bei Rückfragen und zur Abwicklung des Austauschs an den Fachhandel. Die betroffenen Reifen würden kostenlos ersetzt. Offen ist derzeit, wie viele Reifen insgesamt betroffen sind und in welchen Märkten der Rückruf gilt. Eine entsprechende Anfrage dazu läuft.

Fazit

Mehr zum Thema Autoreifen