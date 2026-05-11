Harz: Sportwagen-Exot crasht spektakulär - 140.000 Euro Schaden

Am Samstag, 9. Mai 2026, um 16:25 Uhr verunglückte ein 56-Jähriger aus Bad Harzburg auf der Bundesstraße 498 im Oberharz. Zwischen Oker und Altenau setzte der Mann zum Überholen an, der Sportwagen geriet ins Schlingern, und der Fahrer verlor die Kontrolle. Der Radical RXC schlug in die Schutzplanke ein und kam stark beschädigt zum Stehen.

Die Polizei meldete keine Verletzten. Den Sachschaden bezifferte sie auf rund 140.000 Euro. Gegen den Fahrer läuft ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Radical RXC: Renntechnik im GT-Format Der RXC gehört zu den extremsten Autos, die überhaupt mit Straßenzulassung unterwegs sein können: Radical Sportscars baut die Baureihe als Track-only-Rennwagen und als straßenzugelassene Road Cars. Den ersten straßenzugelassenen RXC zeigte Radical im Januar 2013 auf der Autosport International in Birmingham, danach folgten zahlreiche Varianten mit unterschiedlichen Motoren und Setups. In Deutschland ist der Renner so selten, dass er wie ein Fremdkörper wirkt.

Radical setzte in frühen RXC-Versionen auf einen 3,7‑Liter‑Ford‑V6 mit 350 PS, später kamen V8-Varianten dazu. In den Turbo- und GT-Ausführungen arbeitet ein 3,5‑Liter‑EcoBoost‑V6 mit Biturbo, je nach Abstimmung mit deutlich mehr Leistung. Die Kraft schickt Radical über ein sequentielles, halbautomatisches Quaife-Getriebe an die Hinterräder; Doppelquerlenker-Fahrwerk, große Bremsen und eine auf Abtrieb ausgelegte Karosserie runden das Paket ab. Als Struktur nutzt Radical einen Carbon-Tubular-Steel-Spaceframe mit (je nach Ausführung) vielen Carbon- beziehungsweise Verbundwerkstoff-Teilen.

140.000 Euro Schaden: Warum das bei einem RXC schnell passiert Bei einem RXC treiben schon Treffer an Aufhängung, Struktur und Aero die Kosten heftig nach oben – besonders dann, wenn Carbon- und Verbundteile brechen oder sich der Rahmen verzieht. Das Foto vom Unfallort bestätigt diesen Eindruck: Die Front wirkt massiv deformiert, Karosserieteile sitzen versetzt oder fehlen, und das Rad hinten links steht deutlich schief. Dazu kommen typischerweise Bergung, Abschleppen und Schäden an der Schutzplanke.

Randels Media Group/Revvolution.com Der Radical RXC zählt zu den radikalsten Autos, die man auch mit einer Straßenzulassung bekommen kann (im Bild ein Radical RXC Turbo 500 beim Pikes Peak International Hill Climb 2016).

Auch die Preisdimension passt zu der Schadensschätzung: Für besonders starke und seltene RXC-Versionen mit Straßenzulassung rufen Verkäufer in Deutschland teils Größenordnungen von rund 210.000 bis 230.000 Euro auf (Schätzung, je nach Version und Zulassungspaket). Vor diesem Hintergrund wirkt eine Schadenssumme von 140.000 Euro bei einem heftigen Einschlag nicht abwegig.