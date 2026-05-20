BMW M3 CS Handschalter: So bekommen den nur Amerikaner

Die sechste Generation der Hochleistungslimousine M3 steht vor der Wachablösung. Als Nachfolger lauert bereits die Neue Klasse. BMW USA versüßt seinen M3-Fans diesen Abschied mit einer ganz speziell konfektionierten M3-Variante, die es so noch nie gab – nicht in den USA und auch sonst nirgendwo.

Wir sprechen von einem BMW M3 mit manuellem Sechsganggetriebe und zusätzlicher CS-Spezifikation. BMW nennt ihn in den USA BMW M3 CS Handschalter. Die Sonderserie, die im Grunde genommen nur ein weiter aufgewerteter Basis-M3 ist und zum Modelljahr 2027 aufgelegt wird, profitiert von gezielten Leichtbaumaßnahmen und einer neuen Fahrwerksabstimmung.

CS-Upgrade für den Basis-M3 Der gezielte Einsatz von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) an Dach, Motorhaube, Frontsplitter, Außenspiegeln, Heckdiffusor und Heckspoiler, geschmiedeten Leichtmetallrädern, einem Titan-Endschalldämpfer, serienmäßigen M Carbon-Schalensitzen und weiteren Maßnahmen reduziert das Gewicht um fast 34 Kilogramm im Vergleich zu einem serienmäßigen M3 – vorausgesetzt, die optionalen M Carbon-Keramik-Bremsen sind verbaut. Modellspezifische Fahrwerkskomponenten und eine entsprechende Abstimmung schärfen Lenkung, Federung und das gesamte Ansprechverhalten, während eine Tieferlegung um 6 Millimeter für einen satten, rennstreckentauglichen Auftritt sorgt.

M-Compound-Bremsen mit wahlweise roten oder schwarzen Bremssätteln gehören beim M3 CS Handschalter zur Serienausstattung. Alternativ können sich Kunden für die gewichtsoptimierten M-Carbon-Keramik-Bremsen entscheiden, deren Bremssättel in Rot oder Gold ausgeführt sind. Ebenfalls serienmäßig sind die geschmiedeten Leichtmetallräder im "Style 927M", die in den Ausführungen "Gold Bronze" oder Schwarz erhältlich sind. Die Räder können mit High-Performance- oder rennstreckenorientierten Reifen in den Dimensionen 275/35ZR19 vorn und 285/30ZR20 hinten bestückt werden. Ultra-Track-Reifen sind optional gegen einen Aufpreis erhältlich. Serienmäßig sind dagegen die gelb gehaltenen Tagfahrleuchten.

Keine CS-Power und kein Allradantrieb Der Einsatz des von vielen Fans begehrten Handschaltgetriebes in einem M3 mit CS-Spezifikation fordert allerdings an anderer Stelle Tribut. Um die manuelle Schaltbox nicht zu überfordern, behält der Dreiliter-Reihensechszylinder-Biturbo seine serienmäßige Kalibrierung. Leistete der "echte" M3 CS mit serienmäßigem Automatikgetriebe und Allradantrieb noch 550 PS und 650 Nm, so bleibt es im M3 CS Handschalter bei 485 PS und 550 Nm.

Der BMW M3 CS Handschalter des Modelljahres 2027 wird ab Juli in einer sehr begrenzten Stückzahl gefertigt. Genaue Zahlen nennt BMW nicht. Die Auslieferungen sollen voraussichtlich im Herbst beginnen. Als Grundpreis nennt BMW für die USA 107.100 Dollar (umgerechnet rund 92.000 Euro). Hierzulande kostet bereits die normale M3 Limousine mit Handschaltung 96.500 Euro.