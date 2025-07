Brabus 1000: Dieser AMG GT muss mehrfach limitiert werden

Mehr Punch für den Verbrenner

Um den Achtzylinder-Hybridsportler auf 1.000 PS-Systemleistung und bis zu 1.860 Nm Systemdrehmoment zu bringen, greift Brabus tief in die Verbrennertechnik und nur die ein. Der Biturbo-V8 kommt serienmäßig mit vier Litern Hubraum daher. Brabus erhöht Bohrung und Hub, verbaut dazu neue Schmiedekolben sowie eine aus dem Vollen gefräste und feingewuchtete Spezialkurbelwelle und kann am Ende mit 4,5 Liter Hubvolumen protzen. In der Peripherie docken zwei neue Abgasturbolader an. Abgasseitig sorgen eine Hochleistungsabgasanlage mit neuen Partikelfiltern und Katalysatoren für mehr Durchzug. Eine Klappensteuerung hebt auf Knopfdruck zudem das Geräuschniveau an.