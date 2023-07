Jetzt widmet die Brabus-Truppe dem 2018 verstorbenen Firmengründer ein neues Brabus-Modell auf Basis des aktuellen Mercedes-AMG SL 63. Vom Brabus 750 Bodo Buschmann Edition 1 of 25 werden, wie es der Name schon andeutet, nur 25 Exemplare aufgelegt. Und die würden Bodo Buschmann sicher gefallen.

750 PS für den V8

In Sachen Leistung übertrifft der neue SL seinen Ahnen aus den 1990er deutlich. Eine modifizierte Motorsteuerung entlockt dem vier Liter großen Biturbo-V8 im Zusammenspiel mit zwei neuen Abgasturboladern 750 PS und 900 Nm. Damit spurtet Bodo in 3,3 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit des 2+2-Sitzers wird abgeregelt bei 315 km/h erreicht. Regelbar per Abgasklappe ist auch der Sound der Edelstahl-Hochleistungsauspuffanlage mit vier Endrohren in Carbon/Titan-Ausführung.