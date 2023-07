Mopar, die Zubehörabteilung der Marke, zelebriert mit dem Mopar '23 das letzte Modelljahr der aktuellen Charger- und Challenger-Modelle. Interessierte können das Sondermodell in Form eines Ausstattungspakets ab sofort für 3.995 Dollar (aktuell gut 3.600 Euro) bei ihrem Dodge-Händler bestellen. Die Edition basiert auf dem Dodge Challenger und Charger R/T Scat Pack Widebody aus dem Modelljahr 2023. 440 Exemplare entstehen insgesamt, 220 pro Modell. Je 200 Autos sind für amerikanische Kunden vorgesehen, 20 verbleiben im Produktionsland Kanada.

Challenger und Charger zählen zu den im Jahr 2023 rar gesäten Modellen, bei denen sich der Motor nicht unter einer Plastikwüste versteckt. Hier müssen nicht erst Plastikabdeckungen entfernt werden, um den freisaugenden 6,4-Liter-Hemi-V8 zu sehen. Dieser Kraftprotz leistet 485 PS und generiert ein Drehmoment von 644 Nm. Da trifft es sich gut, dass Dodge im Rahmen des Widebody-Pakets Reifen des Typs Pirelli P Zero in der Dimension 305/35ZR20 montiert. Der Challenger Mopar '23 ist serienmäßig mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe von Tremec ausgestattet. Ein Achtgang-Automatikgetriebe von ZF ist beim Charger serienmäßig und beim Challenger optional erhältlich.

Auslieferung der Mopar '23 Edition startet im Herbst

Damit reiht sich die Mopar '23 Limited Edition in eine lange Liste an Sondermodellen ein, die Dodge über die sehr lange Bauzeit dieser Charger- und Challenger-Generation angeboten hat. Seit 2010 produziert die Zubehörabteilung Mopar jährlich ein Sondermodell in kleiner Stückzahl einer Chrysler-, Dodge- und Ram-Baureihe. Die Produktion der 2023er-Modelle beginnt im September, erste Kunden erhalten ihren besonderen R/T Scat Pack Widebody im Oktober. Bis Ende Juli nimmt Dodge noch Bestellungen für das finale Modelljahr entgegen. Danach wird es den Charger als zweitüriges Elektroauto geben. Gerüchten zufolge soll das Coupé zusätzlich mit dem neuen Dreiliter-Reihensechszylinder angeboten werden.