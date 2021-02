Dähler tunt den BMW 745Le xDrive Plug-in-Siebener mit 521 PS

Kann man einen Plug-in-Hybriden aufmotzen? Klar, geht. Die Dähler Competition Line AG macht's am BMW 745Le xDrive (G12) vor. Das Resultat: der 745Le xDrive DCL Dähler competition line – und der hat es in sich. In Sachen Power zieht dieses modifizierte Kraftpaket etlichen anderen Teilzeitstromern locker den Stecker. Normalerweise kombiniert der Siebener einen 286 PS starken Dreiliter-Sechszylindermotor (450 Nm) mit einer 113-PS-Elektro-Maschine (265 Nm). Von Letzterer lässt Dähler lieber die Finger und stopft stattdessen den Verbrenner mit Power voll. Output des modifizierten Aggregats: 408 PS und 600 Newtonmeter.

Das heißt, im Verbund katapultieren Sechszylinder und E-Maschine den PHEV-Siebener mit 521 anstatt 399 System-PS und insgesamt 865 Nm über den Asphalt. Zudem hebt der Tuner die serienmäßige Vmax-Begrenzung an. Sämtliche Änderungen sind WLTP-E6d-temp-geprüft und EU-/CH-homologiert. Als Bonbon ergänzt Dähler die Werks- mit einer entsprechenden Zusatzgarantie.

Tuning-Komponenten aus eigener Produktion

Dähler montiert dem BMW-Flaggschiff außerdem einen eigens entwickelten Edelstahlnachschalldämpfer an die Auspuffanlage und attestiert ihr damit einen "sportlich sonoren Klang". Ob sich der aufgemotzte Siebener damit schon brabbelnd bemerkbar macht, bevor er seine sportlich-luxuriösen 5,26 Meter ums Eck wuchtet? Da fordern wir den Videobeweis. Oder einen Testwagen.

Nach Aufmerksamkeit gieren auch die 22-Zoll-Schmiederäder, die Dähler in verschiedenen Farben offeriert und laut Hersteller für 30 bis 35 Prozent Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichen Felgen sorgen. Wer es in den Radkästen nicht ganz so kolossal mag, dem bietet der Tuner auch Leichtmetallfelgen in einer Nummer kleiner (21 Zoll) an. Beide Radvarianten entstammen Dählers eigener Entwicklung und Fertigung.

Spezifische Fahrwerksabstimmung

Wer kein werkseitiges adaptives Luftfahrwerk vorfährt, erhält bei Dähler auch eine Dynamik-Anpassung. Den Sportfedersatz, mit dem Dähler den Siebener tiefer legt, stimmt der Tuner explizit auf das elektronische Dämpfersystem EDC (Elektronische Dämpfer Control) im BMW 745Le xDrive ab. Übrigens: Für den BMW 745e xDrive (G11), also die kürzere Version des Plug-in-Siebeners, ist das Tuningpaket mit identischen Daten lieferbar.

Fazit

Dähler beweist Mut, nimmt sich einen Plug-in-Hybriden zur Brust und haut für den BMW 745Le xDrive ein spannendes Tuning-Kit ohne Effekthascherei raus. Während das Leistungsplus von 122 PS eine echte Ansage ist, fallen die optischen Modifizierungen relativ dezent aus.