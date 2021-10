Radikal-Umbau eines Datsun 240Z Japan-Sportler der 70er-Jahre mit Chevy-V8

Auf der Online-Versteigerungs-Plattform Bring a Trailer ist ein Datsun 240Z von 1971 aufgetaucht – allerdings kein gewöhnlicher: Umbauer aus dem US-Bundesstaat Nevada haben den japanischen Sportwagen komplett zerlegt und seine Karosserie vollständig entlackt; den ursprünglichen 2,4-Liter-Reihensechszylinder mit Leichtmetallkopf und anfangs 130 PS haben sie entnommen und einen LM7-V8 von GM mit 5,3-Liter Hubraum in den Vorderwagen gesetzt. Der tut normalerweise in SUVs wie dem Chevrolet Tahoe Dienst und bringt es dort je nach Baujahr auf doppelt so viel Leistung wie der japanische Sechszylinder.

Überrollkäfig und Feuerlöschanlage

Der jetzt dunkelgraue Datsun hat einen neuen Front- und Heckspoiler, LED-Schweinwerfer, Kotflügelverbreiterungen und einen mächtigen Diffusor am Heck bekommen. Innen gibt es ein Dreispeichen-Rennlenkrad, einen massiven Überrollkäfig und ein mit Vinyl überzogenes Stahl-Armaturenbrett. Die Corbeau-Rennsitze sind mit Fünfpunkt-Gurten ausgerüstet und hinter den Sitzen ist auf einer Überrollkäfig-Querstrebe eine Feuerlöschanlage von Aeromotive montiert.

Bring a Trailer Das Stahl-Armaturenbrett ist mit Vinyl bezogen, der Kranz des Rennlenkrads ist gelocht.

Wilwood-Bremsen mit Vorspann-Anlage

Der tiefergelegte V8-Datsun sitzt auf einem Gewindefahrwerk von Techno Toy Tuning. Die vorderen und hinteren Querlenker sind einstellbar. Die Räder bestehen aus bronzefarbenen 17-Zoll-Rota-RB-Felgen, die mit Reifen des Typs Toyo Proxes R888 bezogen sind. Rundum gibt es Wilwood-Bremssättel, wobei die Notbremse mit eigenen Bremssätteln arbeitet. Der Wilwood-Hauptbremszylinder ist mit zwei Ausgleichsbehältern gepaart. Die Bremsanlage lässt sich über einen Knopf am Armaturenbrett vorspannen.

Bring a Trailer Kotflügelverbreiterungen unterstreichen den Rennwagen-Look.

Für Rennen modifizierter 5,3-Liter-V8

Der 5,3-Liter-V8 unter der Motorhaube hat eine elektronische Hochleistungs-Kraftstoffeinspritzung, Hochleistungs-Nockenwellen und Sport-Ventile, neue Federn und Kipphebeln sowie einen Holley-Ansaugkrümmer bekommen. Das alles dürfte der Leistungsausbeute gut tun, jenseits der 300 PS sollten kein Problem sein. Die Motorhalterungen kommen von Dirty Dingo Motorsports. Ein dreiteiliger Aluminiumkühler sorgt für die Abfuhr der Wärme, zudem gibt es einen separaten Ölkühler mit Filter. Vor dem Verkauf hat der aktuelle Eigentümer einen Ölwechsel durchführen lassen.

Die Kraft gelangt über eine 4L60E-Viergang-Automatik, ebenfalls in zahlreichen Chevy-Modellen einschließlich SUVs wie dem Tahoe zu Hause, an die Kardanwelle. Den Antrieb der Hinterachse besorgt ein Nissan-R200-Differential mit Nismo-Sperre.

Bring a Trailer Mit einem 5,3-Liter-V8-Motor sitzt die größte Überraschung unter der Fronthaube.

Unter 300 Kilometer seit dem Umbau

Der Gesamtkilometerstand des 1971er Datsun 240Z ist unbekannt – seit dem tiefgreifenden Umbau ist er 184 Meilen (296 Kilometer) gefahren. Aktuell stehen die Gebote für das Einzel-Exemplar bei 35.250 Dollar (umgerechnet zirka 30.178 Euro).

Umfrage 993 Mal abgestimmt Wie schätzen Sie diesen 1971er Datsun mit 5,3-Liter-Motor ein? Wahnsinn - der ist sicher eine richtige Rennmaschine und dazu auch noch schick. Neee - den hätte man mal lieber so lassen sollen, wie er ist. mehr lesen

Fazit

Der Datsun 240Z ist ein schnittiger Sportwagen, der zu den Designikonen des Automobilbaus zählt. Das jetzt zum Verkauf stehende Exemplar verbindet den Schick mit robuster Mehrleistung aus der US-Großserie und sportlicher Fahrwerkstechnik. Wer auf Originalität pfeift und findet, dass der langhaubige Sportwagen-Bestseller schon immer einen V8 hätte haben sollen, findet im vorliegenden Angebot eine gute Gelegenheit: Optisch hinterlassen die Umbauarbeiten auch an der Karosse einen guten Eindruck. Der Preis von aktuell 35.250 Dollar könnte durchaus noch in die Höhe schnellen.