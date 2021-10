Dodge Challenger und Charger mit Hemi Orange and SRT Black Packages

Dodge Challenger und Charger mit Farb-Paketen Muscle-Car-Sondermodelle mit dunkler Seele

Dodge nutzt das bevorstehende Halloween-Fest, um neue Ausstattungspakete für seine Muscle Cars Challenger und Charger aufzulegen. Mit dem "Hemi Orange Package" spielt der Hersteller jedoch nicht in erster Linie auf die Farbe des traditionellen Halloween-Gemüses Kürbis an. Sondern auf die Anfänge seines legendären Hemi-V8, der in seinen frühen Jahren meist die Farbkombination Orange/Schwarz trug.

Stellantis North America Ist das Hemi Orange Appearance Package verbaut, erhalten Challenger und Charger Akzente in Kürbisfarbe.

Mit dem je nach Modell zwischen 1.500 und 2.995 Dollar (knapp 1.300 bis 2.600 Euro) teuren Hemi Orange Appearance Package lassen sich die GT RWD- und Scat Pack Widebody-Modelle des Charger und Challenger ausrüsten. Außen ergänzt eine orangefarbene Akzentleiste jene Gunmetal-Streifen, die sich von der Motorhaube über das Dach bis zum Kofferraumdeckel ziehen. Dieselbe Farbe umrandet zudem den Kühlergrill und die in Midnight Grey Metallic ausgeführten Embleme an den Kotflügeln. Zudem kontrastieren orangefarbene Brembo-Bremssättel mit den stets schwarzen Felgen.

Schwarzes Cockpit mit Stickereien in Orange

Innen findet sich das Farbschema wieder. Grundsätzlich sind Cockpit und Sitze in Schwarz gehalten, wobei kürbis... – sorry: Hemi-farbene – Akzentstickereien an vielen Stellen zu sehen sind. Auf den Sportsitzen sind zudem spezielle Logos eingeprägt. Vertreter der Modellversion Scat Pack Widebody erhalten zusätzlich eine orange-schwarze "392"-Plakette für die Instrumententafel.

Stellantis North America Beim SRT Black Appearance Package tragen Schriftzüge und Embleme den Farbton "Midnight Grey Metallic".

Eher passiv-aggressiv kommen der Dodge Challenger und Charger mit dem SRT Black Appearance Package daher. Die Stellantis-Marke bietet das Ausstattungspaket für alle SRT-Hellcat- und SRT-Hellcat-Redeye-Versionen der beiden Muscle Cars an. Egal, ob sie an Kühlergrill, Kotflügel, Heckdeckel oder Spoiler angebracht sind: Alle Schriftzüge und Plaketten tragen nun die Farbe "Midnight Grey Metallic". Abgerundet wird das 695 Dollar (fast 600 Euro) teure Paket durch schwarz vernickelte Auspuffendrohre.

Bald wird auch der Durango bedient

Sowohl das Hemi-Orange-Paket als auch die SRT-Black-Option kann vom vierten Quartal 2021 an zusammen mit den entsprechenden Challenger- und Charger-Versionen des Modelljahres 2022 bestellt werden. Ab dem ersten Quartal 2022 sollen die Sonderausstattungen obendrein für einzelne Varianten des SUV Dodge Durango erhältlich sein.

Fazit

Halloween ist ein willkommener Anlass für Dodge, neue Ausstattungspakete für seine Muscle-Car-Modelle Challenger und Charger einzuführen. Mehr als einige Farbakzente innen und außen beinhalten diese allerdings nicht.