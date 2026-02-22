Ford Transit Custom Grey Platinum: PHEV-Van für die flotte Flotte

Für den anspruchsvollen Handwerker oder Unternehmer legt Ford den Transporter Transit Custom jetzt als Sondermodell Grey Platinum auf.

Sportliche Aufmachung Der Namensteil Platinum steht beim Editionsmodell vor allem für einen besonders gut ausgestatteten Transporter. Dafür baut der Grey Platinum auf der Ausstattungsvariante Limited auf. Für den sportlichen Look sorgen neue Seitenschwellerverkleidungen, neue Stoßfänger vorn und hinten sowie ein Dachkantenspoiler am Heck. Abgerundet wird der flotte Auftritt durch ein geklebtes Streifendekor mit roten Akzenten sowie 17 Zoll große Leichtmetallfelgen im schwarzen Lackkleid. Die Kabine wertet Ford mit schwarzen Kunstledersitzbezügen mit grauen Kontrastnähten auf.

Zu haben ist der Ford Transit Custom Grey Platinum mit Standard- oder Doppelkabine und dann verglasten Seitenwänden. Beim Antrieb ist das Sondermodell ausschließlich auf den PHEV-Antrieb mit 233 PS-Systemleistung festgelegt. Rein elektrisch schafft der Transporter in dieser Konfiguration mit seiner 11,8 kWh großen Batterie bis zu 55 Kilometer Reichweite. So lässt sich auch in einer Umweltzone eine gute Figur machen.

Die Anhängelast des PHEV-Transporters liegt bei bis zu 2,3 Tonnen. Die Zuladung bei maximal 1,2 Tonnen.

Marktstart und Preise Angeboten wird das Sondermodell exklusiv von Ford in den Niederlanden. Dort kostet der Sport-Transporter ab 52.016 Euro als Kastenwagen und ab 57.069 Euro in der Doppelkabinen-Variante. Der Aufpreis für das Grey Platinum-Paket liegt damit bei rund 4.300 Euro. Alle Preise verstehen sich nutzfahrzeugtypisch ohne Mehrwertsteuer. Bestellt werden kann ab sofort, ausgeliefert werden die ersten Modelle dann ab April 2026.