AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Nutzfahrzeuge
Tuning

Ford Transit Custom Grey Platinum: PHEV-Van für die flotte Flotte

Ford Transit Custom Grey Platinum
PHEV-Van für die flotte Flotte

Ford legt den Transporter Transit Custom mit PHEV-Antrieb in einer sportlich aufgemachten Version als Sondermodell Ford Transit Custom Grey Platinum auf.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.02.2026
Als Favorit speichern
Ford Transit Custom Grey Platinum Sondermodell Niederlande
Foto: Ford

Für den anspruchsvollen Handwerker oder Unternehmer legt Ford den Transporter Transit Custom jetzt als Sondermodell Grey Platinum auf.

Sportliche Aufmachung

Der Namensteil Platinum steht beim Editionsmodell vor allem für einen besonders gut ausgestatteten Transporter. Dafür baut der Grey Platinum auf der Ausstattungsvariante Limited auf. Für den sportlichen Look sorgen neue Seitenschwellerverkleidungen, neue Stoßfänger vorn und hinten sowie ein Dachkantenspoiler am Heck. Abgerundet wird der flotte Auftritt durch ein geklebtes Streifendekor mit roten Akzenten sowie 17 Zoll große Leichtmetallfelgen im schwarzen Lackkleid. Die Kabine wertet Ford mit schwarzen Kunstledersitzbezügen mit grauen Kontrastnähten auf.

Zu haben ist der Ford Transit Custom Grey Platinum mit Standard- oder Doppelkabine und dann verglasten Seitenwänden. Beim Antrieb ist das Sondermodell ausschließlich auf den PHEV-Antrieb mit 233 PS-Systemleistung festgelegt. Rein elektrisch schafft der Transporter in dieser Konfiguration mit seiner 11,8 kWh großen Batterie bis zu 55 Kilometer Reichweite. So lässt sich auch in einer Umweltzone eine gute Figur machen.

Die Anhängelast des PHEV-Transporters liegt bei bis zu 2,3 Tonnen. Die Zuladung bei maximal 1,2 Tonnen.

Marktstart und Preise

Angeboten wird das Sondermodell exklusiv von Ford in den Niederlanden. Dort kostet der Sport-Transporter ab 52.016 Euro als Kastenwagen und ab 57.069 Euro in der Doppelkabinen-Variante. Der Aufpreis für das Grey Platinum-Paket liegt damit bei rund 4.300 Euro. Alle Preise verstehen sich nutzfahrzeugtypisch ohne Mehrwertsteuer. Bestellt werden kann ab sofort, ausgeliefert werden die ersten Modelle dann ab April 2026.

Fazit

Mehr zum Thema Autoreifen