Toyota Land Cruiser als Abwehrplattform: Mobiles System gegen Drohnenbedrohungen

Die Welp Group und die H.P. Marketing & Consulting Wüst GmbH haben mit der "Counter UAS Plattform" ein mobiles Drohnenabwehrfahrzeug auf Basis des Toyota Land Cruiser 300 vorgestellt. Das System dient zum Schutz kritischer Infrastruktur, militärischer Einrichtungen, Flughäfen oder beweglicher Einheiten. Die Plattform kombiniert geschützte Mobilität mit einer vollständig integrierten Counter-UAS-Lösung und ist für den autonomen Betrieb direkt aus dem Fahrzeug heraus ausgelegt.

Kern des Systems ist die Plattform "Elysion C-UAS Mission Core" von Hensoldt. Sie bildet die komplette Sensor-zu-Effektor-Kette ab und vereint Detektion, Verfolgung, Klassifizierung und Neutralisierung von Drohnen in einem geschlossenen System.

Mehrschichtige Sensorik Die Sensorik setzt sich aus Radar-, Funkfrequenz- und optischen Systemen zusammen. Sämtliche Informationen werden in einem zentralen Lagebild zusammengeführt. Dadurch kann die Besatzung Luftziele in Echtzeit erkennen, identifizieren und verfolgen. Die Reaktionskette bleibt vollständig innerhalb des Fahrzeugs, externe Infrastruktur ist für den Betrieb nicht erforderlich. Die eingesetzten Effektoren und Gegenmaßnahmen lassen sich modular an unterschiedliche Einsatzprofile anpassen.

Für die elektronische Abwehr nutzt das System mehrere Frequenzbereiche, darunter die für viele Drohnen relevanten Bereiche. Hinzu kommen Störmöglichkeiten gegen GNSS-Signale. Die Störung erfolgt über Richtantennen, um die Wirkung gezielt auf einzelne Ziele zu konzentrieren und Kollateraleffekte zu begrenzen. Optional können zusätzliche Rundstrahler eingesetzt werden, um mehrere Luftziele gleichzeitig in einem größeren Bereich zu beeinflussen. Mehrkanalige und separat steuerbare Sendeeinheiten erlauben parallele Eingriffe gegen unterschiedliche Drohnenverbindungen.

Geschützter Arbeitsplatz Die Bedienung erfolgt über einen geschützten Arbeitsplatz im Innenraum des Fahrzeugs. Der Operator arbeitet mit Monitor und Joystick und erhält ein konsolidiertes Lagebild aller Sensoren. Die Bedienlogik orientiert sich an bekannten militärischen Counter-UAS-Systemen, um kurze Reaktionszeiten und eine möglichst intuitive Steuerung zu ermöglichen. Sämtliche Funktionen können während der Fahrt genutzt werden, wodurch das System auch für dynamische Einsatzlagen ausgelegt ist.

Als Trägerfahrzeug dient der Toyota Land Cruiser 300 in der sondergeschützten Talos-Konfiguration von Welp. Die Plattform basiert auf dem aktuellen Land Cruiser der Baureihe J300 und wurde umfassend für die Anforderungen eines gepanzerten Einsatzfahrzeugs modifiziert. Ziel war die Verbindung aus Geländegängigkeit, hoher Zuladung und ballistischem Schutz.

Land Cruiser als Basis Das Fahrzeug ist in den Schutzklassen VPAM VR7 und optional VR9 erhältlich. Zusätzlich erfüllt die Konstruktion Anforderungen nach VPAM ERV Edition 3 sowie STANAG 4569 Level 2a zum Schutz gegen Minen- und Explosionseinwirkungen. Das Schutzkonzept umfasst unter anderem ein 360-Grad-Überlappungssystem an Türen und Fenstern, verstärkte Karosseriestrukturen sowie Schutz gegen Handgranaten am Dach und Fahrzeugunterboden. Welp nennt einen Seitensprengschutz gegen Ladungen mit bis zu 12,5 Kilogramm PETN beziehungsweise 15 Kilogramm TNT.

Optisch bleibt der Talos nah am Serienfahrzeug. Die eigentlichen Schutzmaßnahmen liegen überwiegend in der verstärkten Struktur und in zusätzlichen Panzerungskomponenten. Dazu kommen geschützte elektronische Steuergeräte und eine besonders abgesicherte Hauptbatterie. Ergänzt wird die Ausstattung durch verstärkte Türscharniere, ein Auspuffgitter sowie eine Gegensprechanlage.

Spezialfahrwerk und Notlauf-Reifen Die Anpassungen betreffen auch Fahrwerk und Bremsanlage. Wegen des höheren Fahrzeuggewichts entwickelte Welp ein speziell abgestimmtes Fahrwerk mit verstärkten Federn und Stoßdämpfern. Zusätzlich kommen leistungsfähigere Bremskomponenten zum Einsatz. Aluminiumfelgen mit Notlaufsystem und All-Terrain-Reifen sollen die Mobilität auch bei Beschädigungen erhalten.

Angeboten wird der Talos sowohl mit Diesel- als auch mit Benzinmotor. Die Dieselausführung nutzt einen 3,3 Liter großen V6 mit 302 PS und 3.346 Kubikzentimetern Hubraum. Alternativ steht ein 3,5-Liter-V6-Benziner mit 414 PS und 3.445 Kubikzentimetern zur Verfügung. Beide Varianten verfügen über ein Zehngang-Automatikgetriebe und permanenten Allradantrieb. Die Zuladung gibt Welp mit bis zu 1.000 Kilogramm an. Je nach Konfiguration bietet das Fahrzeug fünf bis sieben Sitzplätze. Der Tankinhalt beträgt 80 Liter plus zusätzliche 30 Liter in einem zweiten Reservetank.