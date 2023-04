G-Power BMW M2 CS Abgelöst, aber nicht abgehängt

Der neue BMW M2 steht bereits in den Startlöchern. G-Power hält dagegen und flößt dem alten M2 (F87) in der CS-Version bis zu 660 PS ein.

Der neue BMW M2 der Generation G87 setzt mit seinen 460 PS und 550 Nm der Baureihe die neue Krone auf. Die trug beim Vorgängermodell F87 noch der M2 in der erleichterten und leistungsgesteigerten CS-Darreichungsform mit 450 PS und ebenfalls 550 Nm.

In vier Stufen zum Leistungsgipfel

Ein CS des neuen M2 ist bislang noch nicht in Sicht und der alte CS noch lange nicht ausgereizt. Zumindest, wenn er noch nicht durch die Hände von G-Power Aichach gegangen ist. Hier steht Mehr-Leistung in vier Eskalationsstufen, auch für den normalen M2 Competition, bereit. Das Basispaket haucht dem Reihensechszylinder 500 PS und 650 Nm ein. Stufe zwei gipfelt in 540 PS und 680 Nm Drehmoment. Richtig heiß wird es bereits auf Level 3. Dann stehen 570 PS und 720 Nm zum Abruf bereit. Seinen Leistungsgipfel erreicht der 3,0-Liter-Biturbo-Reihensechsyzlinder (S55) bei G-Power aber erst mit Paket vier. Dann schreibt der Prüfstand 660 PS und 800 Nm auf das Diagramm. Erreicht wird die Mehr-Power jeweils durch Kombination aus Hard- und Software.

Das Maximalprogramm umfasst neue Abgaskrümmer, eine Sportabgasanlage mit vier Carbon-ummantelten Endrohren, neue Einspritzdüsen sowie Turbolader, die mit größeren Verdichter- und Turbinenrädern sowie CNC-gefrästen, größeren Gehäusen und einer optimierten Turbinenschaufel einen deutlich besseren Wirkungsgrad aufweisen. Flankierend stehen eine angepasste Getriebesteuerung, verbesserte Ladeluftkühler, eine Aufhebung der Vmax-Begrenzung sowie die hauseigenen Ladedruckrohre und Sportluftfilter zur Auswahl.

Die M2 CS-Optik wertet G-Power mit hauseigenen Hurricane RR-Schmiederäder mit 20 Zoll Durchmesser auf. Die bieten ausreichend Platz für Reifen der Dimension 245/30 vorn und 265/30 auf der Hinterachse. Auf Wunsch wandert zudem ein RR-Carbon-Heckflügel auf den Kofferraumdeckel, der für mehr Abtrieb und Richtungsstabilität sorgt.

Für wen dennoch gilt: Der König ist tot, es lebe der König, dem sei gesagt, auch für den neuen G87 wird bei G-Power bereits fleißig entwickelt.

Umfrage 207676 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Das Potenzial des Reihensechszylinders von BMW scheint beinahe unerschöpflich zu sein. Im alten M2 realisiert G-Power stufenweise bis zu 660 PS und 800 Nm. Braucht niemand, klingt aber sehr verlockend.